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Индекс ММВБ стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 25,67 пункта (1,266%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2002,54 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 23996,403 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 79,374 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 8737 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,0774 руб. Минимальный курс евро составил 61,9675 руб.,... Минимальный курс евро составил 61,9675 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7315 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,1238 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1086 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,2752 руб. Минимальный курс юаня составил 8,25 руб., максимальный - 8,2899... Минимальный курс юаня составил 8,25 руб., максимальный - 8,2899... читать дальше

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Крупнейший в Германии производитель солнечных батарей - компания Solarworld - подала сегодня заявление о банкротстве компании, передает "Немецкая волна". Глава компании Франк Азбек заявил, что не видит другого выхода при таком падении цен. Компания больше не... Глава компании Франк Азбек заявил, что не видит другого выхода при таком падении цен. Компания больше не... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в красной зоне на фоне проседающей Европы и Америки. Индекс ММВБ опустился ниже 2005 пунктов, растеряв почти весь рост предыдущего дня из-за укрепления рубля на растущей нефти. Азиатские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг... Азиатские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг... читать дальше

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Германия может сохранить до 11 ноября контроль на границе с Австрией, введенный из-за массового наплыва беженцев. Продлить контроль на внутренних границах еще на полгода разрешено также Австрии, Дании, Швеции и Норвегии. Соответствующее решение принято представителями стран ЕС... читать дальше

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ООО "Ипотечный агент Возрождение 5" ("ИАВ 5", SPV-компания банка "Возрождение") завершило размещение жилищных облигаций с ипотечным покрытием объемом 4,1 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок на бумаги проходил 28 апреля. В ходе премаркетинга ориентир... Сбор заявок на бумаги проходил 28 апреля. В ходе премаркетинга ориентир... читать дальше

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АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования" (АИЖК) установило ставку 16-го купона облигаций серии А14 в размере 11,75% годовых, говорится в сообщении компании. Размер выплаты по этому купону составит 59 рублей 23 копейки на одну облигацию номиналом 1 тыс.... Размер выплаты по этому купону составит 59 рублей 23 копейки на одну облигацию номиналом 1 тыс.... читать дальше

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Инфляция в Белоруссии в апреле 2017 года составила 0,7%, говорится в сообщении Национального статистического комитета (Белстата). В январе-апреле потребительские цены выросли на 2,4%. Цены на продовольственные товары в апреле по сравнению с мартом выросли на 0,8%, за... Цены на продовольственные товары в апреле по сравнению с мартом выросли на 0,8%, за... читать дальше

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ВТБ разместил 11 мая однодневные биржевые облигации серии КС-2-60 на 54 млрд 734,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 72,9799% объема выпуска.... Таким образом, банк реализовал 72,9799% объема выпуска.... читать дальше

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Цены на нефть восстанавливаются после падения до минимумов за пять месяцев, участники рынка оценивают данные о сокращении запасов топлива в США и перспективы продления соглашения об ограничении добычи нефти. Накануне Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране... Накануне Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах "Интер РАО" на уровне "ВВВ-". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный". Краткосрочные РДЭ компании в... Краткосрочные РДЭ компании в... читать дальше

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Продажи автомобилей в Китае в апреле 2017 года сократились на 2,2% в годовом выражении - до 2,08 млн машин, свидетельствуют данные Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM). Такте снижение показателя стало рекордным почти за два года. Продажи пассажирских... Продажи пассажирских... читать дальше

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Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Уильям Дадли считает, что внешнеторговые барьеры и протекционистская политика, используемые как средство накопления "политического капитала", заводят экономику в тупик. "Протекционизм влечет, как зов сирены. В... "Протекционизм влечет, как зов сирены. В... читать дальше

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