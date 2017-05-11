11 мая 2017 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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11 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:30
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Март 2017
|11:30
|Промышленное производство в Великобритании
|Март 2017
|14:00
|Процентная ставка Банка Англии
|Май 2017
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 30 апреля по 06 мая
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|Апрель 2017
|15:30
|Индекс цен на новостройки в Канаде
|Март 2017
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 23 по 29 апреля
Это автоматическое сообщение.
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11 мая 2017 года 19:52
Индекс ММВБ стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 25,67 пункта (1,266%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2002,54 пункта.
Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше
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11 мая 2017 года 19:35
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 23996,403 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 79,374 млрд руб., или на...
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11 мая 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 8737 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,0774 руб.
Минимальный курс евро составил 61,9675 руб.,... читать дальше
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11 мая 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7315 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,1238 руб.
Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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11 мая 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1086 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,2752 руб.
Минимальный курс юаня составил 8,25 руб., максимальный - 8,2899... читать дальше
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11 мая 2017 года 19:02
Крупнейший в Германии производитель солнечных батарей - компания Solarworld - подала сегодня заявление о банкротстве компании, передает "Немецкая волна".
Глава компании Франк Азбек заявил, что не видит другого выхода при таком падении цен. Компания больше не... читать дальше
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11 мая 2017 года 18:56
Рынок акций РФ завершил торги в красной зоне на фоне проседающей Европы и Америки. Индекс ММВБ опустился ниже 2005 пунктов, растеряв почти весь рост предыдущего дня из-за укрепления рубля на растущей нефти.
Азиатские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг... читать дальше
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11 мая 2017 года 18:47
Германия может сохранить до 11 ноября контроль на границе с Австрией, введенный из-за массового наплыва беженцев. Продлить контроль на внутренних границах еще на полгода разрешено также Австрии, Дании, Швеции и Норвегии. Соответствующее решение принято представителями стран ЕС... читать дальше
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11 мая 2017 года 18:41
ООО "Ипотечный агент Возрождение 5" ("ИАВ 5", SPV-компания банка "Возрождение") завершило размещение жилищных облигаций с ипотечным покрытием объемом 4,1 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.
Сбор заявок на бумаги проходил 28 апреля. В ходе премаркетинга ориентир... читать дальше
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11 мая 2017 года 18:35
АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования" (АИЖК) установило ставку 16-го купона облигаций серии А14 в размере 11,75% годовых, говорится в сообщении компании.
Размер выплаты по этому купону составит 59 рублей 23 копейки на одну облигацию номиналом 1 тыс.... читать дальше
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11 мая 2017 года 18:35
Инфляция в Белоруссии в апреле 2017 года составила 0,7%, говорится в сообщении Национального статистического комитета (Белстата). В январе-апреле потребительские цены выросли на 2,4%.
Цены на продовольственные товары в апреле по сравнению с мартом выросли на 0,8%, за... читать дальше
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11 мая 2017 года 18:34
ВТБ разместил 11 мая однодневные биржевые облигации серии КС-2-60 на 54 млрд 734,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк реализовал 72,9799% объема выпуска.... читать дальше
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11 мая 2017 года 18:26
Цены на нефть восстанавливаются после падения до минимумов за пять месяцев, участники рынка оценивают данные о сокращении запасов топлива в США и перспективы продления соглашения об ограничении добычи нефти.
Накануне Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране... читать дальше
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11 мая 2017 года 18:18
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах "Интер РАО" на уровне "ВВВ-". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный".
Краткосрочные РДЭ компании в... читать дальше
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11 мая 2017 года 18:02
Продажи автомобилей в Китае в апреле 2017 года сократились на 2,2% в годовом выражении - до 2,08 млн машин, свидетельствуют данные Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM). Такте снижение показателя стало рекордным почти за два года.
Продажи пассажирских... читать дальше
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11 мая 2017 года 17:49
Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Уильям Дадли считает, что внешнеторговые барьеры и протекционистская политика, используемые как средство накопления "политического капитала", заводят экономику в тупик.
"Протекционизм влечет, как зов сирены. В... читать дальше
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