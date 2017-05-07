ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 64,2398 руб.

7 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 мая, составляет 64,2398 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 151,00 коп.

.

"ВТБ Капитал" приобретает у структуры Дмитрия Аржанова Sunflake Limited 19,9% акций ПАО "ТНС энерго", сообщает пресс-служба сбытового холдинга. Вырученные средства будут направлены на погашение двух опционов общей стоимостью 3 млрд руб. Речь идет об обязательствах перед... Вырученные средства будут направлены на погашение двух опционов общей стоимостью 3 млрд руб. Речь идет об обязательствах перед... читать дальше

.

Совет директоров ПАО "Мосэнерго" рекомендовал дивиденды за 2016 год в размере 0,06982 руб. на акцию, сообщает пресс-служба компании. Всего на эти цели планируется направить 2,766 млрд руб. Еще 8,3 млрд руб. останутся в распоряжении общества. Всего на эти цели планируется направить 2,766 млрд руб. Еще 8,3 млрд руб. останутся в распоряжении общества. Ранее совет... Ранее совет... читать дальше

.

Явка на второй тур президентских выборов во Франции по состоянию на 17:00 по местному времени (18:00 мск) составила 65,3%, сообщает газета "Фигаро" со ссылкой на данные МВД страны. В первом туре явка к этому времени была зафиксирована на уровне 69,42%. В 2012 году показатель... читать дальше

.

"Газпром" заключил первую закупку труб большого диаметра (ТБД) у нового трубного производителя - "Загорского трубного завода" (ЗТЗ), который несколько лет боролся за право поставлять трубы монополии. Как сообщил заказчик, ООО "Газпром трансгаз Югорск" закупило у АО... Как сообщил заказчик, ООО "Газпром трансгаз Югорск" закупило у АО... читать дальше

.

В Москве ждут от первой встречи лидеров РФ и США конкретных результатов, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Встреча нужна нам и американцам, как я понимаю, не для того, чтобы произвести на кого-то внешний эффект", - сказал С.Лавров в интервью телеканалу "Мир". "И мы, и наши... читать дальше

.

По данным сайта бельгийской газеты "Суар", кандидат движения "Вперед!" Эмманюэль Макрон придет к финишу президентской гонки во Франции, сильно опережая лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен. "Согласно трем различным институтам, Эмманюэль Макрон придет значительно впереди в... читать дальше

.

Спустя всего сутки после объявления о значительном приросте запасов на Тамбейской группе месторождений "Газпром" назвал имя первого возможного партнера по освоению ее гигантских запасов - им может стать компания ЗАО "РусГазДобыча". С ноября прошлого года ее официальным... С ноября прошлого года ее официальным... читать дальше

.

В Париже началась эвакуация людей с площади перед Лувром в связи с угрозой безопасности, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс". Как уточняет агентство, именно там кандидат в президенты Эммануэль Макрон планировал праздновать свою возможную победу на выборах. Во Франции... Во Франции...

.

Большая спортивная арена "Лужники" будет введена в эксплуатацию после реконструкции в ближайшее время, заявил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "Все строительные работы на стадионе "Лужники" завершены. Сейчас мы уже... читать дальше

.

Участки для голосования на втором туре выборов президента Франции открылись в воскресенье по всей стране. Ожидается, что большинство избирательных участков завершат свою работу в 19:00 по местному времени (20:00 по Киеву). Однако в некоторых крупных городах они будут работать на... читать дальше

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 мая, составляет 58,5382 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 96,68 коп.

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 мая, составляет 64,2398 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 151,00 коп.

.

Более 1000 камер видеонаблюдения установлено на реконструированном стадионе "Лужники", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "Для обеспечения безопасности на реконструированном стадионе "Лужники" установлено более... читать дальше

.

Заработная плата членов правления "Роснефти" в 1 квартале 2017 года составила 175,7 млн руб., что на 4% ниже аналогичного периода прошлого года, следует из отчета компании. При этом премии за отчетный квартал достигли 1,5 млрд руб., в то время как в целом за 2016 год... При этом премии за отчетный квартал достигли 1,5 млрд руб., в то время как в целом за 2016 год... читать дальше

.

В руководстве "Единой России" назвали неуместными предложения Центра стратегических разработок (ЦСР) по увеличению пенсионного возраста. "ЦСР под руководством Алексея Кудрина придумал, как повысить устойчивость пенсионной системы - сократить число пенсионеров", - цитирует в... читать дальше

.

"Роснефть" обжаловала в кассационном порядке решение арбитража по иску о защите деловой репутации к учредителю газеты РБК и журналистам издания. Согласно картотеке арбитражных дел, кассационная жалоба нефтяной компании на решения нижестоящих инстанций зарегистрирована в... Согласно картотеке арбитражных дел, кассационная жалоба нефтяной компании на решения нижестоящих инстанций зарегистрирована в... читать дальше

.