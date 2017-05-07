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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 58,5382 руб.
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07 мая 2017 года 11:59
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 58,5382 руб.
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7 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 мая, составляет 58,5382 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 96,68 коп.
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07 мая 2017 года 19:05
"ВТБ Капитал" приобретает у структуры Дмитрия Аржанова Sunflake Limited 19,9% акций ПАО "ТНС энерго", сообщает пресс-служба сбытового холдинга. Вырученные средства будут направлены на погашение двух опционов общей стоимостью 3 млрд руб. Речь идет об обязательствах перед... читать дальше
.07 мая 2017 года 19:04
Совет директоров ПАО "Мосэнерго" рекомендовал дивиденды за 2016 год в размере 0,06982 руб. на акцию, сообщает пресс-служба компании. Всего на эти цели планируется направить 2,766 млрд руб. Еще 8,3 млрд руб. останутся в распоряжении общества. Ранее совет... читать дальше
.07 мая 2017 года 18:53
Явка на второй тур президентских выборов во Франции по состоянию на 17:00 по местному времени (18:00 мск) составила 65,3%, сообщает газета "Фигаро" со ссылкой на данные МВД страны. В первом туре явка к этому времени была зафиксирована на уровне 69,42%. В 2012 году показатель... читать дальше
.07 мая 2017 года 18:49
"Газпром" заключил первую закупку труб большого диаметра у "Загорского трубного завода" на 11 млрд рублей
"Газпром" заключил первую закупку труб большого диаметра (ТБД) у нового трубного производителя - "Загорского трубного завода" (ЗТЗ), который несколько лет боролся за право поставлять трубы монополии. Как сообщил заказчик, ООО "Газпром трансгаз Югорск" закупило у АО... читать дальше
.07 мая 2017 года 17:50
В Москве ждут от первой встречи лидеров РФ и США конкретных результатов, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Встреча нужна нам и американцам, как я понимаю, не для того, чтобы произвести на кого-то внешний эффект", - сказал С.Лавров в интервью телеканалу "Мир". "И мы, и наши... читать дальше
.07 мая 2017 года 17:42
По данным сайта бельгийской газеты "Суар", кандидат движения "Вперед!" Эмманюэль Макрон придет к финишу президентской гонки во Франции, сильно опережая лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен. "Согласно трем различным институтам, Эмманюэль Макрон придет значительно впереди в... читать дальше
.07 мая 2017 года 15:32
Первоым возможным партнером Газпрома по освоению ее гигантских запасов может стать ЗАО "РусГазДобыча"
Спустя всего сутки после объявления о значительном приросте запасов на Тамбейской группе месторождений "Газпром" назвал имя первого возможного партнера по освоению ее гигантских запасов - им может стать компания ЗАО "РусГазДобыча". С ноября прошлого года ее официальным... читать дальше
.07 мая 2017 года 14:39
В Париже началась эвакуация людей с площади перед Лувром в связи с угрозой безопасности, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс". Как уточняет агентство, именно там кандидат в президенты Эммануэль Макрон планировал праздновать свою возможную победу на выборах. Во Франции...
.07 мая 2017 года 13:02
Большая спортивная арена "Лужники" будет введена в эксплуатацию после реконструкции в ближайшее время, заявил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "Все строительные работы на стадионе "Лужники" завершены. Сейчас мы уже... читать дальше
.07 мая 2017 года 12:34
Участки для голосования на втором туре выборов президента Франции открылись в воскресенье по всей стране. Ожидается, что большинство избирательных участков завершат свою работу в 19:00 по местному времени (20:00 по Киеву). Однако в некоторых крупных городах они будут работать на... читать дальше
.07 мая 2017 года 11:59
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 мая, составляет 58,5382 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 96,68 коп.
.07 мая 2017 года 11:59
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 мая, составляет 64,2398 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 151,00 коп.
.06 мая 2017 года 18:14
Более 1000 камер видеонаблюдения установлено на реконструированном стадионе "Лужники", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "Для обеспечения безопасности на реконструированном стадионе "Лужники" установлено более... читать дальше
.06 мая 2017 года 17:12
Заработная плата членов правления "Роснефти" в 1 квартале 2017 года составила 175,7 млн руб., что на 4% ниже аналогичного периода прошлого года, следует из отчета компании. При этом премии за отчетный квартал достигли 1,5 млрд руб., в то время как в целом за 2016 год... читать дальше
.06 мая 2017 года 16:33
В руководстве "Единой России" назвали неуместными предложения А.Кудрина по увеличению пенсионного возраста
В руководстве "Единой России" назвали неуместными предложения Центра стратегических разработок (ЦСР) по увеличению пенсионного возраста. "ЦСР под руководством Алексея Кудрина придумал, как повысить устойчивость пенсионной системы - сократить число пенсионеров", - цитирует в... читать дальше
.06 мая 2017 года 16:16
"Роснефть" обжаловала в кассационном порядке решение арбитража по иску о защите деловой репутации к учредителю газеты РБК и журналистам издания. Согласно картотеке арбитражных дел, кассационная жалоба нефтяной компании на решения нижестоящих инстанций зарегистрирована в... читать дальше
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