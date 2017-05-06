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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 64,2398 руб.
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06 мая 2017 года 07:42

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 64,2398 руб.

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6 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 мая, составляет 64,2398 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 151,00 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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