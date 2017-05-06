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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 58,5382 руб.
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06 мая 2017 года 07:42
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 58,5382 руб.
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6 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 мая, составляет 58,5382 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 96,68 коп.
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06 мая 2017 года 12:24
Президент США Дональд Трамп, подписав закон о финансировании федерального правительства до 30 сентября 2017 года, заявил, что по ряду положений этого законопроекта будет действовать в соответствии со своими конституционными полномочиями главы государства и верховного... читать дальше
.06 мая 2017 года 12:10
Доход губернатора Тульской области Алексея Дюмина за 2016 год составил 6 млн 798 тыс. 738 руб. Согласно сведениям о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, опубликованным на сайте правительства Тульской области, в собственности А.Дюмина находится жилой дом... читать дальше
.06 мая 2017 года 11:14
Росгвардия заключила с "Калашниковым" госконтракты на поставку гранатометов и пистолетов-пулеметов на 11,2 млн рублей
Федеральная служба управления войск Национальной гвардии РФ заключила с АО "Концерн "Калашников" (входит в ГК "Ростех") госконтракты на поставку 252 подствольных гранатометов ГП-34 и 1023 пистолетов-пулеметов "Витязь-СН", следует из документации на сайте госзакупок. Сумма... читать дальше
.06 мая 2017 года 09:31
Совет директоров ПАО "ОГК-2" рекомендовал направить на дивиденды за 2016 год 874,2 млн руб., сообщает пресс-служба компании. На каждую акцию планируется выплатить 0,00825304739908 рубля. Кроме того, компания намерена направить в резервный фонд 174,8 млн руб., оставить в... читать дальше
.06 мая 2017 года 08:40
Чистая прибыль "Роснефти" по РСБУ в 1 квартале 2017 года составила 8,3 млрд рублей, что в 5 раз меньше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба компании. Между тем выручка увеличилась с 814,6 млрд руб. до 1,1 трлн руб., себестоимость также... читать дальше
.06 мая 2017 года 07:42
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 мая, составляет 64,2398 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 151,00 коп.
.06 мая 2017 года 07:42
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 мая, составляет 58,5382 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 96,68 коп.
.05 мая 2017 года 19:53
После нулевого старта индекс ММВБ начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 3,54 пункта (0,177%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2002,41 пункта. К середине дня... читать дальше
.05 мая 2017 года 19:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 5 мая снизилась на 0,52% и составила 23850,754 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 23850,754 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 124,650 млрд руб., или на...
.05 мая 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 871 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,4666 руб. Минимальный курс юаня составил 8,4264 руб., максимальный - 8,52... читать дальше
.05 мая 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 8483 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,1381 руб. Минимальный курс евро составил 63,805 руб.,... читать дальше
.05 мая 2017 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 58,432 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5700 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,432 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.05 мая 2017 года 18:58
Рынок акций РФ, открывшийся в минусе, перешел к вечеру в зеленую зону на фоне возобновившей рост нефти. В пятницу снизились индексы в Азии, но корректируется после утренней просадки Европа. Американские фондовые индексы меняются незначительно и... читать дальше
.05 мая 2017 года 18:40
АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) планирует провести вторичное размещение облигаций серии БО-05 после оферты, следует из материалов на сайте госзакупок. Оферта по указанным бумагам запланирована на 25 мая. Пятилетние облигации серии БО-05 объемом 3 млрд... читать дальше
.05 мая 2017 года 18:36
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) считают маловероятной приостановку чартеров в Анталью (Турция), несмотря на то, что Росавиация не отозвала свое предупреждение от 10 апреля. "В прессу попал технический документ Росавиации, который носит лишь... читать дальше
.05 мая 2017 года 18:25
Цены на нефть в ходе волатильных торгов вернулись к росту после падения до минимумов с конца ноября прошлого года. Инвесторы начали активно распродавать контракты в четверг на слухах, что страны ОПЕК не заинтересованы в дальнейшем сокращении добычи. При этом опрос... читать дальше
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