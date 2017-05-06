ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 58,5382 руб.

6 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 мая, составляет 58,5382 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 96,68 коп.

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Президент США Дональд Трамп, подписав закон о финансировании федерального правительства до 30 сентября 2017 года, заявил, что по ряду положений этого законопроекта будет действовать в соответствии со своими конституционными полномочиями главы государства и верховного... читать дальше

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Доход губернатора Тульской области Алексея Дюмина за 2016 год составил 6 млн 798 тыс. 738 руб. Согласно сведениям о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, опубликованным на сайте правительства Тульской области, в собственности А.Дюмина находится жилой дом... читать дальше

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Федеральная служба управления войск Национальной гвардии РФ заключила с АО "Концерн "Калашников" (входит в ГК "Ростех") госконтракты на поставку 252 подствольных гранатометов ГП-34 и 1023 пистолетов-пулеметов "Витязь-СН", следует из документации на сайте госзакупок. Сумма... читать дальше

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Совет директоров ПАО "ОГК-2" рекомендовал направить на дивиденды за 2016 год 874,2 млн руб., сообщает пресс-служба компании. На каждую акцию планируется выплатить 0,00825304739908 рубля. Кроме того, компания намерена направить в резервный фонд 174,8 млн руб., оставить в... На каждую акцию планируется выплатить 0,00825304739908 рубля. Кроме того, компания намерена направить в резервный фонд 174,8 млн руб., оставить в... читать дальше

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Чистая прибыль "Роснефти" по РСБУ в 1 квартале 2017 года составила 8,3 млрд рублей, что в 5 раз меньше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба компании. Между тем выручка увеличилась с 814,6 млрд руб. до 1,1 трлн руб., себестоимость также... Между тем выручка увеличилась с 814,6 млрд руб. до 1,1 трлн руб., себестоимость также... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 мая, составляет 64,2398 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 151,00 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 мая, составляет 58,5382 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 96,68 коп.

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После нулевого старта индекс ММВБ начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 3,54 пункта (0,177%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2002,41 пункта. К середине дня... К середине дня... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 23850,754 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 124,650 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 871 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,4666 руб. Минимальный курс юаня составил 8,4264 руб., максимальный - 8,52... Минимальный курс юаня составил 8,4264 руб., максимальный - 8,52... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 8483 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,1381 руб. Минимальный курс евро составил 63,805 руб.,... Минимальный курс евро составил 63,805 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5700 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,432 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся в минусе, перешел к вечеру в зеленую зону на фоне возобновившей рост нефти. В пятницу снизились индексы в Азии, но корректируется после утренней просадки Европа. В пятницу снизились индексы в Азии, но корректируется после утренней просадки Европа. Американские фондовые индексы меняются незначительно и... Американские фондовые индексы меняются незначительно и... читать дальше

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АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) планирует провести вторичное размещение облигаций серии БО-05 после оферты, следует из материалов на сайте госзакупок. Оферта по указанным бумагам запланирована на 25 мая. Оферта по указанным бумагам запланирована на 25 мая. Пятилетние облигации серии БО-05 объемом 3 млрд... Пятилетние облигации серии БО-05 объемом 3 млрд... читать дальше

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В Ассоциации туроператоров России (АТОР) считают маловероятной приостановку чартеров в Анталью (Турция), несмотря на то, что Росавиация не отозвала свое предупреждение от 10 апреля. "В прессу попал технический документ Росавиации, который носит лишь... "В прессу попал технический документ Росавиации, который носит лишь... читать дальше

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Цены на нефть в ходе волатильных торгов вернулись к росту после падения до минимумов с конца ноября прошлого года. Инвесторы начали активно распродавать контракты в четверг на слухах, что страны ОПЕК не заинтересованы в дальнейшем сокращении добычи. При этом опрос... Инвесторы начали активно распродавать контракты в четверг на слухах, что страны ОПЕК не заинтересованы в дальнейшем сокращении добычи. При этом опрос... читать дальше

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