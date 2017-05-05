Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 58,4244 руб.

5 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7224 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,4244 руб.

Минимальный курс доллара США составил 58,11 руб., максимальный - 58,85 руб. Было заключено 23325 сделок. Объем торгов составил 102524,45 млн руб., что на 55% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 58,2575 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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