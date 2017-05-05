Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

5 мая. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 08.05 по 14.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7224 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,4244 руб. Минимальный курс доллара США составил 58,11 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 58,11 руб.,... читать дальше

.

К 5 мая в России посеяны яровые культуры на 13,3 млн га против 13,5 млн га на соответствующую дату прошлого года, сообщает Минсельхоз. Таким образом, отставание от темпов прошлого года сократилось до 200 тыс. га. По данным на 4 мая, оно составляло 600 тыс. га. Яровые... Яровые... читать дальше

.

В течение ближайшей недели с 08.05 по 14.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

.

В понедельник, 8 мая, во Франции праздник - День Победы, в России нерабочий день, поскольку праздник Рождество Христово приходится на выходной. Во вторник, 9 мая, в России праздник - День Победы. Во вторник, 9 мая, в России праздник - День Победы. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило выпуску облигаций PhosAgro Bond Funding Designated Activity Co. финальный приоритетный необеспеченный рейтинг "BB+", говорится в сообщении агентства. Бумаги представляют собой участие в кредите на сумму $500... Бумаги представляют собой участие в кредите на сумму $500... читать дальше

.

Американские фондовые индексы меняются незначительно и разнонаправленно в начале торгов. Инвесторы оценивают статданные по рынку труда США и ждут выступлений руководства Федеральной резервной системы (ФРС). Как сообщалось, число рабочих мест в экономике США увеличилось... Как сообщалось, число рабочих мест в экономике США увеличилось... читать дальше

.

ВТБ разместил 5 мая однодневные биржевые облигации серии КС-2-58 на 32 млрд 577,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 43,4371% объема... Таким образом, банк реализовал 43,4371% объема... читать дальше

.

ПАО "РусГидро" объявило торги на выбор организатора размещения еврооблигаций в рублях, следует из материалов сайта госзакупок. Организатор должен определить период привлечения и сроки заимствований и провести андеррайтинг, сказано в документации. Начальная цена лота... Организатор должен определить период привлечения и сроки заимствований и провести андеррайтинг, сказано в документации. Начальная цена лота... читать дальше

.

Министерство финансов Республики Саха (Якутия) планирует 18 мая разместить облигации на 5 млрд рублей, говорится в сообщении брокерской компании "Регион", выступающей организатором размещения. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей, срок обращения - 7 лет. По выпуску... Номинал бумаг - 1 тыс. рублей, срок обращения - 7 лет. По выпуску... читать дальше

.

Антон Котяков назначен заместителем министра финансов РФ. Соответствующее распоряжение премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 4 мая, сообщил сайт правительства. Ранее А.Котяков занимал пост министра экономики и финансов Московской области. Ранее А.Котяков занимал пост министра экономики и финансов Московской области. А.Котяков в... А.Котяков в... читать дальше

.

Большого экспорта зерна из России в мае-июне ждать не стоит. Покупатели ожидают более высокий и дешевый новый урожай, эксперты снижают прогнозы экспорта на текущий сельхозгод. "На май с точки зрения экспорта довольно мрачная картина. Тех объемов, которые бы следовало... "На май с точки зрения экспорта довольно мрачная картина. Тех объемов, которые бы следовало... читать дальше

.

За неделю с 24 по 30 апреля в России произведено 756,6 тыс. тонн автомобильного бензина, или 111,8% к предыдущему периоду, сообщает Федеральная служба госстатистики (Росстат) За указанный период произведено 1453,7 тыс. тонн дизельного топлива, что на 2,2% больше, чем... За указанный период произведено 1453,7 тыс. тонн дизельного топлива, что на 2,2% больше, чем...

.

В течение ближайшей недели с 6 по 12 мая ожидаются погашения по 15 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

.

В течение ближайшей недели с 6 по 12 мая ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

.

В течение ближайшей недели с 6 по 12 мая ожидаются выплаты купонных доходов по 49 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

.

Австралия может столкнуться с кризисом на рынке недвижимости. Как пишет газета The Guardian со ссылкой на мнения экономистов, к кризису на этом рынке и, даже социальным протестам, может привести завышенная стоимость жилой недвижимости в стране. По последним данным BIS... По последним данным BIS... читать дальше

.