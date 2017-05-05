Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,079 руб.

5 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 11144 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,079 руб.

Минимальный курс евро составил 63,7475 руб., максимальный - 64,5 руб. Было заключено 4000 сделок. Объем торгов составил 16857,9 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,045 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.