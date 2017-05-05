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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 мая в размере 58,5382 руб.
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05 мая 2017 года 12:41
ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 мая в размере 58,5382 руб.
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5 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 мая, составляет 58,5382 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 96,68 коп. Это автоматическое сообщение.
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Большого экспорта зерна из России в мае-июне ждать не стоит. Покупатели ожидают более высокий и дешевый новый урожай, эксперты снижают прогнозы экспорта на текущий сельхозгод. "На май с точки зрения экспорта довольно мрачная картина. Тех объемов, которые бы следовало... читать дальше
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