Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2300,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 377,97 млрд руб.

5 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 5 мая составили по Российской Федерации 2300,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1982,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2100,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1824,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 5 мая составили 377,97 млрд руб. против 419,77815 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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