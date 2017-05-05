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Металлы продолжают дешеветь сегодня, завершая текущую неделю резким падением цен, в связи с растущими сомнениями в отношении сохранения высокого спроса на сырье в Китае и США. Стоимость никеля в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) упала в ходе торгов на 1% -... Стоимость никеля в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) упала в ходе торгов на 1% -... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 8503 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 58,7123... читать дальше

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Доллар и евро начали торги на "Московской бирже" ростом. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на "Московской бирже" составил 58,7123 руб. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на "Московской бирже" составил 58,7123 руб. По... По... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс ММВБ понизился на 4,13 пункта (0,207%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1994,74 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 9,06 пункта (0,838%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 9,06 пункта (0,838%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал снижением индексов вслед за мировыми площадками и рухнувшей к уровням августа прошлого года нефтью. Сегодня азиатские биржевые индикаторы падают вслед за снижением цен на сырье. Сегодня азиатские биржевые индикаторы падают вслед за снижением цен на сырье. Котировки фьючерсов на индексы США... Котировки фьючерсов на индексы США... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 57,84/59,86 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 72 коп., Cредний курс продажи...

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ВТБ разместит 10 мая однодневные биржевые облигации серии КС-2-59 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2 объемом до 15 трлн рублей,... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2 объемом до 15 трлн рублей,... читать дальше

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Micon International Co Limited завершила переоценку запасов принадлежащего Highland Gold Mining (HGM) месторождения Многовершинное (Хабаровский край). Как сообщает HGM, новая оценка запасов Многовершинного по JORC - 500,4 тыс. унций, это вдвое больше оценки по состоянию... Как сообщает HGM, новая оценка запасов Многовершинного по JORC - 500,4 тыс. унций, это вдвое больше оценки по состоянию... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 5 мая составили по Российской Федерации 2300,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1982,4 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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В Германии опровергли сообщения о готовящемся списании долгов Греции, передает "Немецкая волна". В Евросоюзе не готовят мер по облегчению долгового бремени Греции. Об этом сообщил вчера Минфин Германии агентству Reuters, тем самым опровергнув информацию немецкой газеты... читать дальше

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В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара к евро стабилен после существенного падения по итогам предыдущей сессии. По состоянию на 9:21 мск евро стоил $1,0982 по сравнению с $1,0985 накануне. Вчера американская валюта подешевела на 0,9% относительно евро - до... По состоянию на 9:21 мск евро стоил $1,0982 по сравнению с $1,0985 накануне. Вчера американская валюта подешевела на 0,9% относительно евро - до... читать дальше

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Акции одного из крупнейших производителей продуктов питания в США и мире - General Mills Inc. - одорожали на 7% в ходе торгов в четверг на сообщениях из нескольких источников о том, что инвесткомпания 3G Capital интересуется его покупкой. Позднее издание CNBC опровергло... Позднее издание CNBC опровергло... читать дальше

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Сегодня фондовые индексы Гонконга, Китая и Австралии падают вслед за снижением цен на сырье, пишет MarketWatch. Рынки Японии и Южной Кореи закрыты в связи с праздником (День детей). Рынки Японии и Южной Кореи закрыты в связи с праздником (День детей). Гонконгский Hang Seng потерял в ходе торгов 1,1%, китайский Shanghai Composite... Гонконгский Hang Seng потерял в ходе торгов 1,1%, китайский Shanghai Composite... читать дальше

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Банк России приказом от 4 мая возобновил действие лицензий на осуществление страхования СК "Орбита", говорится в материалах ЦБ РФ. В частности, возобновлены лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, а... В частности, возобновлены лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, а... читать дальше

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Комитет по финансовым услугам при Палате представителей Конгресса США одобрил законопроект Financial Choice Act, направленный на сокращение регулирования банковской системы США, пишет издание The Hill. Теперь законопроект будет обсуждаться в Палате представителей, а... Теперь законопроект будет обсуждаться в Палате представителей, а... читать дальше

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Мировой спрос на золото в 1-м квартале 2017 года упал на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1 тыс. 34,5 тонны, говорится в отчете World Gold Council (WGC). Во многом снижение связано с высокой базой сравнения: потребление золота в январе-марте... Во многом снижение связано с высокой базой сравнения: потребление золота в январе-марте... читать дальше

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