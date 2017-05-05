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05 мая 2017 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 57,5714 руб.
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5 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 мая, составляет 57,5714 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,87 коп.
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05 мая 2017 года 10:29
Металлы продолжают дешеветь сегодня, завершая текущую неделю резким падением цен, в связи с растущими сомнениями в отношении сохранения высокого спроса на сырье в Китае и США. Стоимость никеля в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) упала в ходе торгов на 1% -... читать дальше
.05 мая 2017 года 10:20
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 8503 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 58,7123... читать дальше
.05 мая 2017 года 10:20
Доллар и евро начали торги на "Московской бирже" ростом. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на "Московской бирже" составил 58,7123 руб. По... читать дальше
.05 мая 2017 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс ММВБ понизился на 4,13 пункта (0,207%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1994,74 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 9,06 пункта (0,838%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового... читать дальше
.05 мая 2017 года 10:07
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал снижением индексов вслед за мировыми площадками и рухнувшей к уровням августа прошлого года нефтью. Сегодня азиатские биржевые индикаторы падают вслед за снижением цен на сырье. Котировки фьючерсов на индексы США... читать дальше
.05 мая 2017 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 57,84/59,86 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 57,84/59,86 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 72 коп., Cредний курс продажи...
.05 мая 2017 года 09:54
ВТБ разместит 10 мая однодневные биржевые облигации серии КС-2-59 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2 объемом до 15 трлн рублей,... читать дальше
.05 мая 2017 года 09:50
Micon International Co Limited завершила переоценку запасов принадлежащего Highland Gold Mining (HGM) месторождения Многовершинное (Хабаровский край). Как сообщает HGM, новая оценка запасов Многовершинного по JORC - 500,4 тыс. унций, это вдвое больше оценки по состоянию... читать дальше
.05 мая 2017 года 09:42
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2300,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 377,97 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 5 мая составили по Российской Федерации 2300,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1982,4 млрд руб. На начало... читать дальше
.05 мая 2017 года 09:34
В Германии опровергли сообщения о готовящемся списании долгов Греции, передает "Немецкая волна". В Евросоюзе не готовят мер по облегчению долгового бремени Греции. Об этом сообщил вчера Минфин Германии агентству Reuters, тем самым опровергнув информацию немецкой газеты... читать дальше
.05 мая 2017 года 09:25
В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара к евро стабилен после существенного падения по итогам предыдущей сессии. По состоянию на 9:21 мск евро стоил $1,0982 по сравнению с $1,0985 накануне. Вчера американская валюта подешевела на 0,9% относительно евро - до... читать дальше
.05 мая 2017 года 09:16
Акции одного из крупнейших производителей продуктов питания в США и мире - General Mills Inc. - одорожали на 7% в ходе торгов в четверг на сообщениях из нескольких источников о том, что инвесткомпания 3G Capital интересуется его покупкой. Позднее издание CNBC опровергло... читать дальше
.05 мая 2017 года 09:08
Сегодня фондовые индексы Гонконга, Китая и Австралии падают вслед за снижением цен на сырье, пишет MarketWatch. Рынки Японии и Южной Кореи закрыты в связи с праздником (День детей). Гонконгский Hang Seng потерял в ходе торгов 1,1%, китайский Shanghai Composite... читать дальше
.05 мая 2017 года 09:00
Банк России приказом от 4 мая возобновил действие лицензий на осуществление страхования СК "Орбита", говорится в материалах ЦБ РФ. В частности, возобновлены лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, а... читать дальше
.05 мая 2017 года 08:52
Комитет по финансовым услугам при Палате представителей Конгресса США одобрил законопроект Financial Choice Act, направленный на сокращение регулирования банковской системы США, пишет издание The Hill. Теперь законопроект будет обсуждаться в Палате представителей, а... читать дальше
.05 мая 2017 года 08:44
Мировой спрос на золото в 1-м квартале 2017 года упал на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1 тыс. 34,5 тонны, говорится в отчете World Gold Council (WGC). Во многом снижение связано с высокой базой сравнения: потребление золота в январе-марте... читать дальше
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