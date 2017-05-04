.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 57,702 руб.
.
ГЛАВНОЕ
ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 50 базисных пункта - до 9,25%
ЦБ РФ, снизив ключевую ставку на 50 б.п., убрал из заявления ориентир дальнейшего смягчения политики. Оценка Банком России возможного общего масштаба снижения ставки до конца года не изменилась
 
В России расселено более 70% аварийного жилья - Путин
В России по состоянию на 1 апреля расселено свыше 70% аварийного жилья, сообщил сегодня президент РФ Владимир Путин, выступая на совместном заседании Госсовета и президентской комиссии по мониторингу выполнения показателей социально-экономического...
 
Для госпрограмм могут быть созданы проектные фонды
В начале апреля премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству поделить пять госпрограмм - развития образования, здравоохранения, транспортной системы, сельского хозяйства и обеспечения доступным жильем и коммунальными услугами - на проекты...
 
Компаниям, поддерживающим образование, предложат налоговые льготы
Минэкономразвития разместило для общественного обсуждения проект поправок правительства ко второму чтению законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс для мотивации организаций к участию в подготовке высококвалифицированных рабочих кадров (принят...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

04 мая 2017 года 17:30

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 57,702 руб.

 0  
4 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5450 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,702 руб.

Минимальный курс доллара США составил 57,3775 руб., максимальный - 58,03 руб. Было заключено 19478 сделок. Объем торгов составил 92506,88 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 57,93 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
04 мая 2017 года 19:52
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 4 мая движется разнонаправленно
После подъема индекс ММВБ вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 5,21 пункта (0,261%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1998,87 пункта.

К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По...    читать дальше
.
04 мая 2017 года 19:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 4 мая снизилась на 0,23% и составила 23975,405 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 23975,405 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 54,459 млрд руб., или на...
.
04 мая 2017 года 19:29
ЦБ РФ выступает против выпуска "вечных" бондов компаниями из-за высоких рисков для инвесторов - источник
Банк России выступает против создания нового инструмента - бессрочных облигаций, выпускаемых некредитными организациями, из-за их высоких рисков, сообщил агентству "Интерфакс" источник, знакомый с позицией регулятора.

Возможность выпуска облигаций без определенного срока...    читать дальше
.
04 мая 2017 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,1986 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7823 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,1986 руб.

Минимальный курс евро составил 62,46 руб.,...    читать дальше
.
04 мая 2017 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 57,8211 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6202 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,8211 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
04 мая 2017 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,3795 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 854 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,3795 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,3322 руб., максимальный - 8,443...    читать дальше
.
04 мая 2017 года 18:59
Индекс ММВБ прибавил 0,3%, индекс РТС упал - на 1,4%
Рынок акций РФ, открывшийся разнонаправленно, и завершил торги так же.

Европейские фондовые индексы росли весь день.

Азиатские рынки акций завершили торги снижением, исключением стал южнокорейский индикатор, подскочивший до рекордного максимума....    читать дальше
.
04 мая 2017 года 18:55
Абсолют банк выкупил по оферте 80% выпуска облигаций БО-05 на 4 млрд руб
Абсолют банк в рамках оферты приобрел 4 млн биржевых облигаций серии БО-05 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации.

Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 80% бондов...    читать дальше
.
04 мая 2017 года 18:48
Нефтяные цены продолжают обновлять многомесячные минимумы
В ходе торгов в четверг цены на нефть продолжают обновлять минимумы за 5 месяцев на опасениях, что рост добычи в США нивелирует усилия ОПЕК по ограничению добычи, и излишек предложения на рынке не исчезнет.

Контракт на нефть Brent с поставкой в июле на лондонской бирже...    читать дальше
.
04 мая 2017 года 18:44
Экспорт рыбы Россией вырос в 1-м квартале на 27,5%
В январе-марте Россия экспортировала 599,5 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, что на 27,5% больше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщает Росрыболовство.

В структуре экспорта 90,9% занимает мороженая рыба, 4,9% - рыбное филе, 3,2% - ракообразные, моллюски и...    читать дальше
.
04 мая 2017 года 18:35
В ЕАЭС норму беспошлинного ввоза товаров физлицами наземным транспортом могут снизить до 500 евро - проект
Норма беспошлинного ввоза товаров физлицами для личных целей наземными видами транспорта в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) может быть снижена втрое - с 1500 до 500 евро, следует из проекта документа, опубликованного Евразийской экономической комиссией...    читать дальше
.
04 мая 2017 года 18:27
Квартальное падение мировых продаж планшетов составило 8,5% - IDC
В 1-м квартале 2017 года снижение мировых продаж планшетных компьютеров зафиксировано по итогам 10-го квартала подряд, свидетельствуют предварительные данные исследовательской компании IDC.

Продажи снизились на 8,5% по сравнению с тем же периодом годом ранее - до 36,2...    читать дальше
.
04 мая 2017 года 18:20
Рост рекламного рынка РФ в 1-м квартале составил 13%
В январе-марте российский рекламный рынок увеличился на 13% по сравнению с 1-м кварталом прошлого годам - до 92 млрд рублей (без НДС), говорится в сообщении Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), проводившей оценку.

Рост продемонстрировали все сегменты...    читать дальше
.
04 мая 2017 года 18:12
В 1-м квартале чистая прибыль "Росбанка" по МСФО составила 1,4 млрд руб. против убытка годом ранее
По итогам 1-го квартала чистая прибыль Росбанка по МСФО составила1,35 млрд рублей по сравнению с чистым убытком в 567 млн рублей за аналогичный период прошлого года, следует из отчета банка.

Чистый процентный доход банка за январь-март составил 8,39 млрд рублей, что на...    читать дальше
.
04 мая 2017 года 18:03
Евро обновил максимум с 8 февраля, повысившись до 63,52 руб.
Евро в ходе торгов на "Московской бирже" в четверг вечером обновил максимум с 8 февраля, поднявшись к отметке 63,52 руб.; при этом курс доллара составил 58,07 руб. (максимум с 22 марта).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", заметный рост евро и доллара к рублю...    читать дальше
.
04 мая 2017 года 17:55
S&P может снизить рейтинги "ЭР-Телекома"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings поставило рейтинги АО "ЭР-Телеком Холдинг" на пересмотр с возможностью снижения (CreditWatch Negative).

Это действие касается долгосрочного корпоративного кредитного рейтинга компаний, который находится на уровне...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.