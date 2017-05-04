Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 57,702 руб.

4 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5450 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,702 руб.

Минимальный курс доллара США составил 57,3775 руб., максимальный - 58,03 руб. Было заключено 19478 сделок. Объем торгов составил 92506,88 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 57,93 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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