Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 62,9646 руб.

4 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6226 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,9646 руб.

Минимальный курс евро составил 62,45 руб., максимальный - 63,3525 руб. Было заключено 3253 сделки. Объем торгов составил 14515,53 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,275 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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