Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,3459 руб.

4 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 604 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,3459 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,3335 руб., максимальный - 8,35 руб. Было заключено 28 сделок. Объем торгов составил 231,13 млн руб., что на 165% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,35 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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