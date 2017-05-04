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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 142,5 млрд руб.
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04 мая 2017 года 10:17
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 142,5 млрд руб.
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4 мая. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 4 мая по данным на начало операционного дня снизилось до 142,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 308,8 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6226 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,9646 руб. Минимальный курс евро составил 62,45 руб., максимальный -... читать дальше
.04 мая 2017 года 15:08
Нефтяные цены снижаются в четверг на данных о росте добычи в США по итогам 11-й недели подряд, чего не наблюдалось с 2012 года. Контракт на нефть Brent с поставкой в июле на лондонской бирже ICE Futures к 14:53 мск опустился на $0,57 (1,12%) - до $50,22 за баррель.... читать дальше
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.04 мая 2017 года 14:47
Мировые цены на продовольственные товары упали в апреле на фоне прогнозируемого сохранения предложения многих основных продуктов питания, говорится в сообщении ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН). Индекс продовольственных цен ФАО составил в... читать дальше
.04 мая 2017 года 14:45
Индекс ММВБ стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс ММВБ повысился на 17,79 пункта (0,892%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2011,45 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2015,61 (+1,1%) пункта, минимальное -... читать дальше
.04 мая 2017 года 14:38
Падение организованного турпотока в Сочи может составить не менее 30% по итогам летнего сезона, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина со ссылкой на данные туроператоров. "Курорты Большого Сочи в этом году... читать дальше
.04 мая 2017 года 14:28
Торги в четверг фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном завершили снижением, исключением стал южнокорейский индикатор, который подскочил до рекордного максимума, пишет MarketWatch. Гонконгский Hang Seng потерял по итогам торгов 0,1%, китайский... читать дальше
.04 мая 2017 года 14:19
Специалисты Россельхознадзора планируют с 15 по 19 мая провести инспекции в Турции. Как сообщила "Интерфаксу" замруководителя Россельхознадзора Юлия Швабаускене, планируется проверить фитосанитарное благополучие предприятий, которые могут поставлять продукцию в РФ. При... читать дальше
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.04 мая 2017 года 14:01
С сегодняшнего дня Росевробанк снижает ставку по ипотеке. Кредит на покупку готовых и строящихся квартир и апартаментов теперь можно оформить по ставке от 9,4%, говорится в сообщении банка. Как отмечается, для клиентов, планирующих рефинансировать ипотечный кредит,... читать дальше
.04 мая 2017 года 13:52
Чистая прибыль германской Bayerische Motoren Werke (BMW), одного из мировых лидеров в сегменте автомобилей класса "люкс", в 1-м квартале 2017 год увеличилась на 31% - до 2,15 млрд евро. Показатель продемонстрировал рост, в частности, благодаря росту продаж автомобилей,... читать дальше
.04 мая 2017 года 13:44
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.04 мая 2017 года 13:39
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 мая, составляет 57,5714 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,87 коп. Это автоматическое сообщение.
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