ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 62,3224 руб.

4 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 4 мая, составляет 62,3224 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,09 коп.

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Продажи новых автомобилей в Великобритании в апреле 2017 года упали на 20% - до 152,08 тыс. против 189,51 тыс. в том же месяце прошлого года, свидетельствуют данные британского Общества производителей и продавцов автомобилей (Society of Motor Manufacturers and Traders,... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6226 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,9646 руб. Минимальный курс евро составил 62,45 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 62,45 руб., максимальный -... читать дальше

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Нефтяные цены снижаются в четверг на данных о росте добычи в США по итогам 11-й недели подряд, чего не наблюдалось с 2012 года. Контракт на нефть Brent с поставкой в июле на лондонской бирже ICE Futures к 14:53 мск опустился на $0,57 (1,12%) - до $50,22 за баррель.... Контракт на нефть Brent с поставкой в июле на лондонской бирже ICE Futures к 14:53 мск опустился на $0,57 (1,12%) - до $50,22 за баррель.... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отозвало долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента банка "Балтийское финансовое агентство" (банк БФА), находившиеся на уровне "B-/B", в связи с его присоединением к банку "Уралсиб". Также был... Также был... читать дальше

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ЦБ РФ с 5 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2287,51 (-14,2) руб./грамм; на серебро - 30,54 (-0,39) руб./грамм; на платину - 1673,27 (-4,44) руб./грамм; на палладий - 1488,17 (+8,7) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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За 4 месяца этого года Грузия экспортировала 18,4 млн бутылок натурального виноградного вина (емкостью в 0,75 литра), что на 59% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает в четверг национальное агентство вина Минсельхоза республики. Выручка от... Выручка от... читать дальше

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Мировые цены на продовольственные товары упали в апреле на фоне прогнозируемого сохранения предложения многих основных продуктов питания, говорится в сообщении ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН). Индекс продовольственных цен ФАО составил в... Индекс продовольственных цен ФАО составил в... читать дальше

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Индекс ММВБ стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс ММВБ повысился на 17,79 пункта (0,892%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2011,45 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2015,61 (+1,1%) пункта, минимальное -... читать дальше

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Падение организованного турпотока в Сочи может составить не менее 30% по итогам летнего сезона, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина со ссылкой на данные туроператоров. "Курорты Большого Сочи в этом году... "Курорты Большого Сочи в этом году... читать дальше

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Торги в четверг фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном завершили снижением, исключением стал южнокорейский индикатор, который подскочил до рекордного максимума, пишет MarketWatch. Гонконгский Hang Seng потерял по итогам торгов 0,1%, китайский... Гонконгский Hang Seng потерял по итогам торгов 0,1%, китайский... читать дальше

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Специалисты Россельхознадзора планируют с 15 по 19 мая провести инспекции в Турции. Как сообщила "Интерфаксу" замруководителя Россельхознадзора Юлия Швабаускене, планируется проверить фитосанитарное благополучие предприятий, которые могут поставлять продукцию в РФ. При... Как сообщила "Интерфаксу" замруководителя Россельхознадзора Юлия Швабаускене, планируется проверить фитосанитарное благополучие предприятий, которые могут поставлять продукцию в РФ. При... читать дальше

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С сегодняшнего дня Росевробанк снижает ставку по ипотеке. Кредит на покупку готовых и строящихся квартир и апартаментов теперь можно оформить по ставке от 9,4%, говорится в сообщении банка. Как отмечается, для клиентов, планирующих рефинансировать ипотечный кредит,... Как отмечается, для клиентов, планирующих рефинансировать ипотечный кредит,... читать дальше

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Чистая прибыль германской Bayerische Motoren Werke (BMW), одного из мировых лидеров в сегменте автомобилей класса "люкс", в 1-м квартале 2017 год увеличилась на 31% - до 2,15 млрд евро. Показатель продемонстрировал рост, в частности, благодаря росту продаж автомобилей,... Показатель продемонстрировал рост, в частности, благодаря росту продаж автомобилей,... читать дальше

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Рост промпроизводства в РФ в апреле 2017 года, согласно ожиданиям экономистов, составил 1,1% в годовом выражении, инфляция - 0,5%. Таковы данные консенсус-прогноза основных макропоказателей в апреле, составленного "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков ведущих инвесткомпаний,... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 мая, составляет 57,5714 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,87 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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