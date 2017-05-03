Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,2941 руб.

3 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 223 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,2941 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,2746 руб., максимальный - 8,314 руб. Было заключено 74 сделки. Объем торгов составил 311,32 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,31 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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