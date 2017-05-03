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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 21 апреля по 28 апреля на 930 тыс. баррелей, бензина - выросли на 191 тыс. баррелей
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03 мая 2017 года 17:35
Запасы нефти в США упали за период с 21 апреля по 28 апреля на 930 тыс. баррелей, бензина - выросли на 191 тыс. баррелей
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3 мая. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 930 тыс. баррелей - до 527,772 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 191 тыс. баррелей и составили 241,232 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 562 тыс. баррелей, достигнув 150,355 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 3000 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1000 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 2000 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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