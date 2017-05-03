Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 57,157 руб.

3 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1797 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,157 руб.

Минимальный курс доллара США составил 56,9975 руб., максимальный - 57,31 руб. Было заключено 11619 сделок. Объем торгов составил 56471,24 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 57,265 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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