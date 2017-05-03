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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 4 мая в размере 62,3224 руб.
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ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 50 базисных пункта - до 9,25%
ЦБ РФ, снизив ключевую ставку на 50 б.п., убрал из заявления ориентир дальнейшего смягчения политики. Оценка Банком России возможного общего масштаба снижения ставки до конца года не изменилась
 
Россия и Турция договорились о снятии торговых ограничений
Россия и Турция в ходе переговоров в Сочи договорились о снятии всех взаимных торговых ограничений, кроме запрета на импорт турецких томатов, который будет отменен после того, как российские производители окупят инвестиции, сделанные в связи с...
 
Людям хотят вернуть налоги, переплаченные из-за завышенной кадастровой стоимости
Минэкономразвития предлагает возвращать людям все налоги, которые они переплатили из-за неверно рассчитанной кадастровой стоимости. Сократить налоговую нагрузку позволят предложенные Минэкономразвития поправки в Налоговый кодекс, пишут "Ведомости"....
 
В Москве снесут вдвое меньше домов, чем предполагалось
В Москве под снос могут попасть 4,5 тыс. пятиэтажек - почти вдвое меньше, чем планировалось при первоначальной презентации программы реновации, пишет "Коммерсант". Предварительный список из 4,5 тыс. домов, которые могут в перспективе попасть под...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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03 мая 2017 года 12:20

ЦБ РФ установил курс евро с 4 мая в размере 62,3224 руб.

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3 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 мая, составляет 62,3224 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,09 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
03 мая 2017 года 19:52
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 3 мая снижается
К середине дня индекс ММВБ продолжает снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 33,19 пункта (1,638%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1993,66 пункта.

К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию на...    читать дальше
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03 мая 2017 года 19:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 3 мая снизилась на 1,52% и составила 24029,864 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 24029,864 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 370,239 млрд руб., или на...
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03 мая 2017 года 19:34
Минстрой предлагает разрешить секьюритизацию кредитов под залог незавершенных объектов строительства
Минстрой РФ предлагает включать права требования по договорам долевого участия в строительстве в ипотечное покрытие облигаций с поручительством АИЖК.

Соответствующие поправки Минстрой направил в Минфин РФ, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом...    читать дальше
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03 мая 2017 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,2941 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 223 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,2941 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,2746 руб., максимальный - 8,314...    читать дальше
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03 мая 2017 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 57,1943 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1859 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,1943 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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03 мая 2017 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 62,4122 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1947 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,4122 руб.

Минимальный курс евро составил 62,25 руб.,...    читать дальше
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03 мая 2017 года 19:07
"Московская биржа" увеличила объем торгов в январе-апреле на 2,8%
В январе-апреле 2017 года общий объем торгов на рынках "Московской биржи" вырос по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 2,8%, до 283,4 трлн рублей, говорится в сообщении биржи.

В апреле текущего года совокупный оборот на бирже составил 70,9 трлн рублей, что на...    читать дальше
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03 мая 2017 года 19:06
ВТБ разместил 50,2% выпуска однодневных бондов серии КС-2-56 на 37,6 млрд рублей
ВТБ разместил 3 мая однодневные биржевые облигации серии КС-2-56 на 37 млрд 640,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк реализовал 50,1871% объема...    читать дальше
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03 мая 2017 года 19:04
Росавиация отзовет предупреждение об ограничении чартеров в Турцию
Росавиация отзовет свое предупреждение о возможном ограничении чартерных рейсов в Турцию, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.

"У нас там ограничений нет - у нас предупреждение (Росавиации). Будет отозвано. Мы видим, что в Турции нормализуется ситуация после...    читать дальше
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03 мая 2017 года 18:57
Индекс ММВБ снизился на 1,6%, индекс РТС - на 2,1%
Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне снижения глобальных рынков капитала и дешевеющей нефти.

Фондовые индексы Китая и Австралии сегодня продемонстрировали понижательный тренд. Биржи Гонконга и Южной Кореи в среду не работали в связи с празднованием дня...    читать дальше
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03 мая 2017 года 18:47
Цены на золото снижаются в среду 12-ю сессию подряд
Серебро дешевеет на протяжении 12 сессий, чего не наблюдалось с 2001 года.

Контракт на серебро с поставкой в июле подешевел на 1,7% на бирже Comex, до $16,55 за унцию. Ранее он опускался до $16,52 за унцию, минимума с января.

Отмечается, что до середины апреля...    читать дальше
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03 мая 2017 года 18:39
Россия и Турция договорились о снятии торговых ограничений
Россия и Турция в ходе переговоров в Сочи договорились о снятии всех взаимных торговых ограничений, кроме запрета на импорт турецких томатов, который будет отменен после того, как российские производители окупят инвестиции, сделанные в связи с закрытием рынка, заявил на...    читать дальше
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03 мая 2017 года 18:31
Исключения из требования направлять на дивиденды не менее 50% прибыли возможны - Дворкович
Вице-премьер Аркадий Дворкович допустил исключения из правила 50% прибыли по МСФО на дивиденды при наличии обоснований.

"Не буду по конкретной компании "Газпром" говорить. Скажу в целом, что по отдельным компаниям могут быть исключения, но каждое из них должно быть...    читать дальше
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03 мая 2017 года 18:23
Список самых приятных для проживания городов возглавили Веллингтон, Эдинбург и Вена
Веллингтон, Эдинбург и Вена отличаются самым высоким качеством жизни среди крупных городов мира, считают аналитики Deutsche Bank, изучившие стоимость проживания, уровень загрязнения, климатические условия, цены на жилье и другие факторы. Эксперты Deutsche Bank во главе с Джимом...    читать дальше
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03 мая 2017 года 18:14
Прибыль Банка России за 2016 год снизилась в 2,6 раза
Прибыль Банка России за 2016 год снизилась в 2,6 раза и составила 43,75 млрд рублей по сравнению с 112,57 млрд рублей в 2015 году, следует из отчета регулятора.

Доходы ЦБ РФ сократились по сравнению с предыдущим годом в 2,1 раза - до 430,19 млрд рублей. Расходы также...    читать дальше
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03 мая 2017 года 18:08
Транскапиталбанк досрочно погасил субординированные бонды 3-й серии на 1 млрд рублей
анскапиталбанк 3 мая досрочно погасил субординированные облигации 3-й серии объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Облигации погашены по цене 100% от номинала.

Транскапиталбанк разместил бонды 3-й серии в декабре 2012 года на 10,5...    читать дальше
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