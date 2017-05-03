Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1813,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 586,29 млрд руб.

3 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 3 мая составили по Российской Федерации 1813,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1537,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1785,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1511,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 3 мая составили 586,29 млрд руб. против 645,98815 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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