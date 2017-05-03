ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 62,1515 руб.

3 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 3 мая, составляет 62,1515 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,75 коп.

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В начале следующей недели правительство Греции направит в парламент законопроект о согласованных с международными кредиторами мерах бюджетной экономии и экономических реформах, пишут местные СМИ. Официальный представитель правительства Димитрос Цанакопулос... Официальный представитель правительства Димитрос Цанакопулос... читать дальше

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Европейский союз де-факто поднял требования о выплатах Великобритании перед выходом из блока (Brexit) - так называемый "штраф за развод" - до 100 млрд евро, пишет Financial Times на основе анализа новых требований группы стран во главе с Францией и Германией. Под... Под... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 219 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,2855 руб. Минимальный курс юаня составил 8,251 руб., максимальный - 8,3... Минимальный курс юаня составил 8,251 руб., максимальный - 8,3... читать дальше

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По итогам 1-го квартала производство канадской золотодобывающей компании Kinross Gold на российских мощностях снизилось на 25% - до 143,378 тыс. унций золотого эквивалента, говорится в сообщении компании. Kinross объясняет это плановым снижением содержаний: средние... Kinross объясняет это плановым снижением содержаний: средние... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 842 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 57,0926... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс ММВБ понизился на 21,99 пункта (1,085%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2004,86 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 13,67 пункта (1,22%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 13,67 пункта (1,22%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового... читать дальше

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Скорректированная чистая прибыль ритейлера "Детский мир" по МСФО (без учета бонусных выплат менеджменту в рамках долгосрочной программы мотивации) в 1-м квартале 2017 года увеличилась на 34,4% - до 137 млн рублей, говорится в сообщении компании. Выручка "Детского мира"... Выручка "Детского мира"... читать дальше

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Чистая прибыль крупнейшего банка Франции по объему активов BNP Paribas SA в первом квартале 2017 года увеличилась на 4,4% до 1,89 млрд евро с 1,81 млрд евро за тот же период 2016 года. Прибыль превысила прогнозы благодаря уверенному росту выручки от торговых операций.... Прибыль превысила прогнозы благодаря уверенному росту выручки от торговых операций.... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 3 мая по данным на начало операционного дня выросло до 308,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 3 мая составили по Российской Федерации 1813,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1537,4 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 587 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 57,0671... читать дальше

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Доллар и евро растут в начале торгов на "Московской бирже". Рубль снижается к бивалютной корзине, несмотря на дорожающую нефть В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на "Московской бирже" составил 57,0671... В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на "Московской бирже" составил 57,0671... читать дальше

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В апреле продажи новых автомобилей в США сократились на 4,7% - до 1,43 млн, свидетельствуют данные Autodata Corp. Аналитики Edmunds прогнозировали снижение на 4%, Kelley Blue Book - на 3,1%, пишет USA Today. Вместе с тем в пересчете на годовые темпы объемы реализации... Вместе с тем в пересчете на годовые темпы объемы реализации... читать дальше

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Торги в среду фондовый рынок России начал снижением на неоднозначном внешнем фоне. Фондовые индексы стран Западной Европы выросли вчера на позитивной корпоративной отчетности, сильных статданных и новости о том, что Афины достигли соглашения с международными... Фондовые индексы стран Западной Европы выросли вчера на позитивной корпоративной отчетности, сильных статданных и новости о том, что Афины достигли соглашения с международными... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 56,26/57,89 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 4 коп., Cредний курс продажи...

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анк "Пересвет" в рамках конвертации части долга в капитал (bail-in) завершил размещение субординированных облигаций серии С01 на 69,3 млрд рублей. Как говорится в сообщении банка, "Пересвет" по закрытой подписке разместил 210 млн 684,949 тыс. субординированных облигаций... Как говорится в сообщении банка, "Пересвет" по закрытой подписке разместил 210 млн 684,949 тыс. субординированных облигаций... читать дальше

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