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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,2717 руб.
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02 мая 2017 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,2717 руб.

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2 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 95 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,2717 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,25 руб., максимальный - 8,2849 руб. Было заключено 54 сделки. Объем торгов составил 206,34 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,2791 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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