Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 56,9773 руб.

2 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1007 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,9773 руб.

Минимальный курс доллара США составил 56,845 руб., максимальный - 57,0875 руб. Было заключено 10515 сделок. Объем торгов составил 58064,61 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 57 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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