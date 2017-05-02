Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 62,1806 руб.

2 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 976 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,1806 руб.

Минимальный курс евро составил 62 руб., максимальный - 62,32 руб. Было заключено 2346 сделок. Объем торгов составил 9555,48 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 62,1325 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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