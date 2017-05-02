Учетные цены Банка России на драгметаллы с 3 мая

2 мая. FINMARKET.RU -РФ с 3 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2299,42 (-19,16) руб./грамм; на серебро - 31,04 (-0,86) руб./грамм; на платину - 1712,02 (-21,12) руб./грамм; на палладий - 1488,64 (-6,33) руб./грамм.

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Курс доллара США снижается к евро, однако обновил максимум за 6 недель к иене благодаря высокому спросу на рисковые активы. Поддержку доллару оказали заявления президента США Дональда Трампа о том, что он готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном при... Поддержку доллару оказали заявления президента США Дональда Трампа о том, что он готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном при... читать дальше

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Министерство финансов России 3 мая проведет аукционы по продаже облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26219 на сумму 20 млрд рублей, а также ОФЗ-ПД серии 26222 на сумму 25 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина, размещенном на его... читать дальше

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Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка заявил о планируемой отставке правительства из-за ситуации с вице-премьером и министром финансов страны Андреем Бабишем, сообщает во вторник агентство Associated Press. По его информации, Б.Соботка намерен встретиться на этой... По его информации, Б.Соботка намерен встретиться на этой... читать дальше

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Вторая по величине платежная система в мире - MasterCard - получила в январе-марте чистую прибыль в размере $1,08 млрд, или $1 в расчете на акцию, по сравнению с $959 млн, или $0,86 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Таким образом, чистая прибыль выросла почти на 13%,... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 56,32/57,58 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 18 коп., Cредний курс продажи...

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По итогам 1-го квартала третья по величине фармкомпания США - Merck & Co. - увеличила прибыль и выручку сильнее ожиданий рынка и повысила прогноз на текущий год. Чистая прибыль Merck в январе-марте составила $1,55 млрд, или $0,56 в расчете на акцию, по сравнению с $1,13... Чистая прибыль Merck в январе-марте составила $1,55 млрд, или $0,56 в расчете на акцию, по сравнению с $1,13... читать дальше

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По итогам 1-го квартала 2017 года чистая прибыль ПАО "Мосэнерго" составила 11,515 млрд рублей, что на 37,1% выше аналогичного показателя за 1-й квартал 2016 года, говорится в сообщении компании. Показатель EBITDA по итогам отчетного периода увеличился на 23,4% — до... Показатель EBITDA по итогам отчетного периода увеличился на 23,4% — до... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings во вторник присвоило выпуску бессрочных долларовых еврооблигаций CBOM Finance Plc - ирландского спецюрлица Московского кредитного банка (МКБ) - финальный долгосрочный рейтинг "B-", сообщается в пресс-релизе... читать дальше

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"Газпром нефть" получила право на разработку двух новых активов в Ямало-Ненецком автономном округе - Тазовского и Северо-Самбургского месторождений. Лицензия на право пользования недрами Тазовского участка действует до 2025 года, Северо-Самбургского - до 2027 года, говорится в... читать дальше

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Все участники соглашения о сокращении добычи нефти, как со стороны ОПЕК, так и со стороны стран не-ОПЕК, должны договориться о продолжении действия соглашения о снижении производства нефти во втором полугодии 2017 года, заявил журналистам министр энергетики ОАЭ Сухейль... читать дальше

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В среду, 3 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 2198,22 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В среду, 3 мая, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 77248,10 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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В январе-апреле средняя цена российской нефти марки Urals сложилась на уровне $51,84 за баррель, говорится в сообщении Минфина РФ. За тот же период 2016 года она составила $33,93 за баррель, таким образом, цена увеличилась в 1,5 раза. За тот же период 2016 года она составила $33,93 за баррель, таким образом, цена увеличилась в 1,5 раза. В апреле средняя цена на... В апреле средняя цена на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 976 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,1806 руб. Минимальный курс евро составил 62 руб., максимальный - 62,32... Минимальный курс евро составил 62 руб., максимальный - 62,32... читать дальше

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Чистая прибыль американской Pfizer Inc., крупнейшей фармацевтической компании мира по объему выручки, в первом квартале 2017 года выросла на 2,6% - до $3,12 млрд, или $0,51 на акцию, с $3,04 млрд, или $0,49 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Между тем... Между тем... читать дальше

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ЦБ РФ с 3 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2299,42 (-19,16) руб./грамм; на серебро - 31,04 (-0,86) руб./грамм; на платину - 1712,02 (-21,12) руб./грамм; на палладий - 1488,64 (-6,33) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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