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Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -153 млрд руб.
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02 мая 2017 года 10:52

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -153 млрд руб.

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2 мая. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 2 мая по данным на начало операционного дня снизилось до -153 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 129,2 млрд руб.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
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