02 мая 2017 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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2 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:00
|Данные о безработице в Италии
|Март 2017
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Март 2017
Это автоматическое сообщение.
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02 мая 2017 года 16:20
Курс доллара США снижается к евро, однако обновил максимум за 6 недель к иене благодаря высокому спросу на рисковые активы.
Поддержку доллару оказали заявления президента США Дональда Трампа о том, что он готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном при... читать дальше
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02 мая 2017 года 16:18
Министерство финансов России 3 мая проведет аукционы по продаже облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26219 на сумму 20 млрд рублей, а также ОФЗ-ПД серии 26222 на сумму 25 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина, размещенном на его... читать дальше
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02 мая 2017 года 16:14
Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка заявил о планируемой отставке правительства из-за ситуации с вице-премьером и министром финансов страны Андреем Бабишем, сообщает во вторник агентство Associated Press.
По его информации, Б.Соботка намерен встретиться на этой... читать дальше
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02 мая 2017 года 16:05
Вторая по величине платежная система в мире - MasterCard - получила в январе-марте чистую прибыль в размере $1,08 млрд, или $1 в расчете на акцию, по сравнению с $959 млн, или $0,86 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Таким образом, чистая прибыль выросла почти на 13%,... читать дальше
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02 мая 2017 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 56,32/57,58 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 18 коп., Cредний курс продажи...
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02 мая 2017 года 15:56
По итогам 1-го квартала третья по величине фармкомпания США - Merck & Co. - увеличила прибыль и выручку сильнее ожиданий рынка и повысила прогноз на текущий год.
Чистая прибыль Merck в январе-марте составила $1,55 млрд, или $0,56 в расчете на акцию, по сравнению с $1,13... читать дальше
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02 мая 2017 года 15:48
По итогам 1-го квартала 2017 года чистая прибыль ПАО "Мосэнерго" составила 11,515 млрд рублей, что на 37,1% выше аналогичного показателя за 1-й квартал 2016 года, говорится в сообщении компании.
Показатель EBITDA по итогам отчетного периода увеличился на 23,4% — до... читать дальше
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02 мая 2017 года 15:44
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings во вторник присвоило выпуску бессрочных долларовых еврооблигаций CBOM Finance Plc - ирландского спецюрлица Московского кредитного банка (МКБ) - финальный долгосрочный рейтинг "B-", сообщается в пресс-релизе... читать дальше
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02 мая 2017 года 15:39
"Газпром нефть" получила право на разработку двух новых активов в Ямало-Ненецком автономном округе - Тазовского и Северо-Самбургского месторождений. Лицензия на право пользования недрами Тазовского участка действует до 2025 года, Северо-Самбургского - до 2027 года, говорится в... читать дальше
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02 мая 2017 года 15:31
Все участники соглашения о сокращении добычи нефти, как со стороны ОПЕК, так и со стороны стран не-ОПЕК, должны договориться о продолжении действия соглашения о снижении производства нефти во втором полугодии 2017 года, заявил журналистам министр энергетики ОАЭ Сухейль... читать дальше
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02 мая 2017 года 15:30
В среду, 3 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 2198,22 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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02 мая 2017 года 15:30
В среду, 3 мая, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 77248,10 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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02 мая 2017 года 15:23
В январе-апреле средняя цена российской нефти марки Urals сложилась на уровне $51,84 за баррель, говорится в сообщении Минфина РФ.
За тот же период 2016 года она составила $33,93 за баррель, таким образом, цена увеличилась в 1,5 раза.
В апреле средняя цена на...
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02 мая 2017 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 976 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,1806 руб.
Минимальный курс евро составил 62 руб., максимальный - 62,32... читать дальше
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02 мая 2017 года 15:09
Чистая прибыль американской Pfizer Inc., крупнейшей фармацевтической компании мира по объему выручки, в первом квартале 2017 года выросла на 2,6% - до $3,12 млрд, или $0,51 на акцию, с $3,04 млрд, или $0,49 на акцию, за аналогичный период годом ранее.
Между тем... читать дальше
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02 мая 2017 года 15:06
ЦБ РФ с 3 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2299,42 (-19,16) руб./грамм; на серебро - 31,04 (-0,86) руб./грамм; на платину - 1712,02 (-21,12) руб./грамм; на палладий - 1488,64 (-6,33) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
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