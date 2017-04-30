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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 62,044 руб.
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30 апреля 2017 года 11:13
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 62,044 руб.
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30 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 апреля, составляет 62,044 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,24 коп.
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30 апреля 2017 года 14:08
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия может атаковать курдские военизированные формирования в Ираке и Сирии, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Мы будем вынуждены продолжить (наши атаки). Мы не сообщим о дате и времени того, когда мы придем. Но они... читать дальше
.30 апреля 2017 года 12:18
Санируемый банк "Уралсиб" в 2016 году сократил чистую прибыль по МСФО в 8,4 раза - до 2,0 млрд рублей с 16,8 млрд рублей в 2015 году, следует из отчета банка. Аудитор, давший заключение на отчетность банка за 2016 год, указал, что не согласен с оценкой банком ряда... читать дальше
.30 апреля 2017 года 11:34
Группа "Судоходной компании "Волжское пароходство" в 2016 году увеличила чистую прибыль по МСФО в 2,6 раза по сравнению с 2015 годом, до 2,287 млрд рублей, говорится в консолидированной отчетности группы. Выручка в прошлом году составила 4,927 млрд рублей (снижение на... читать дальше
.30 апреля 2017 года 11:13
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 апреля, составляет 62,044 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,24 коп.
.30 апреля 2017 года 11:12
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 апреля, составляет 56,9838 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,31 коп.
.29 апреля 2017 года 15:19
ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК, входит в группу "РусГидро") в январе-марте 2017 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 18,1 млн рублей, что в 2,1 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, говорится в материалах... читать дальше
.29 апреля 2017 года 14:36
Мировое производство первичного алюминия в I квартале 2017 года выросло на 7% по сравнению с январем-мартом 2016 года и достигло 14,949 млн тонн, свидетельствуют данные Международного института алюминия (International Aluminium Institute, IAI). В том числе в Китае, на... читать дальше
.29 апреля 2017 года 14:17
Компания Mangazeya Mining, входящая в группу "Мангазея" Сергея Янчукова, в феврале 2017 года договорилась со Сбербанком новой кредитной линии - на $18 млн, сообщает пресс-служба Mangazeya. Кредитная линия будет использована для финансирования операционной деятельности.... читать дальше
.29 апреля 2017 года 13:50
Московский стадион "Лужники" после реконструкции будет готов принять финал Лиги чемпионов УЕФА, заявил журналистам в субботу вице-премьер Виталий Мутко. "В целом, "Лужники" могут претендовать на финал Лиги чемпионов, я уверен", - сказал он. Что касается ближайших международных... читать дальше
.29 апреля 2017 года 13:48
Права граждан ЕС и Великобритании должны находиться в центре внимания в ходе переговоров об условиях выхода Британии из ЕС
Права граждан ЕС и Великобритании должны находиться в центре внимания в ходе переговоров об условиях выхода Британии из ЕС и последующего осуществления Brexit, заявил председатель Европейского Совета Дональд Туск. "Мы нуждаемся в твердых гарантиях для всех граждан и для членов... читать дальше
.29 апреля 2017 года 12:11
Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие во втором общегородском субботнике. Так, в первый солнечный день после затяжных дождей в субботу он вместе с москвичами принял участие в благоустройстве парка у пруда Бекет на Загородном шоссе, а также высадил яблоню в сквере на... читать дальше
.29 апреля 2017 года 12:08
В Москве готовы к взаимодействию с США по Сирии, надеются, что такой же подход будет и в Вашингтоне, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы не раз слышали слова его величества короля Абдаллы Второго, что принципиальное значение для эффективности действий мирового сообщества по... читать дальше
.29 апреля 2017 года 11:23
Новый раунд межсирийских переговоров в Женеве может пройти в 20-х числах мая, до этого спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура может посетить Москву, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Отвечая на... читать дальше
.29 апреля 2017 года 11:05
Компания Леонида Михельсона ООО "Траст" приобрела 17% акций "СИБУР Холдинга" у структуры Кирилла Шамалова ООО "Яуза 12". Одновременно "Траст" увеличил до 99,9% свою долю в уставном капитале ООО "ОлеФинИнвест", которому принадлежит 34,08% акций "СИБУРа", говорится в... читать дальше
.29 апреля 2017 года 10:24
Число виз, выдаваемых Литвой россиянам, достигло докризисного уровня 2013-2014 годов, сообщил посол Литвы Ремигиюс Мотузас в интервью "Интерфаксу". "Конечно, очень трудно назвать точные цифры, сколько россиян посетили Литву. Если судить по количеству выданных виз россиянам,... читать дальше
.29 апреля 2017 года 09:57
Правительство РФ утвердило создание территории опережающего развития (ТОР) на территории закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) город Саров (Нижегородская область). Соответствующее постановление кабмина от 20 апреля опубликовано на официальном... читать дальше
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