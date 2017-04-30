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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,9838 руб.
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30 апреля 2017 года 11:12

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,9838 руб.

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30 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 апреля, составляет 56,9838 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,31 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
30 апреля 2017 года 14:08
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30 апреля 2017 года 12:18
Санируемый банк "Уралсиб" в 2016 году сократил чистую прибыль по МСФО в 8,4 раза - до 2 млрд рублей
Санируемый банк "Уралсиб" в 2016 году сократил чистую прибыль по МСФО в 8,4 раза - до 2,0 млрд рублей с 16,8 млрд рублей в 2015 году, следует из отчета банка.

Аудитор, давший заключение на отчетность банка за 2016 год, указал, что не согласен с оценкой банком ряда...    читать дальше
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30 апреля 2017 года 11:34
В 2016 году группа "Волжское пароходство" увеличила прибыль по МСФО в 2,6 раза
Группа "Судоходной компании "Волжское пароходство" в 2016 году увеличила чистую прибыль по МСФО в 2,6 раза по сравнению с 2015 годом, до 2,287 млрд рублей, говорится в консолидированной отчетности группы.

Выручка в прошлом году составила 4,927 млрд рублей (снижение на...    читать дальше
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30 апреля 2017 года 11:13
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 62,044 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 апреля, составляет 62,044 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,24 коп.
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30 апреля 2017 года 11:12
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,9838 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 апреля, составляет 56,9838 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,31 коп.
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29 апреля 2017 года 15:19
РЭСК в январе-марте 2017 году получила чистую прибыль по РСБУ в 18,1 млн рублей
ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК, входит в группу "РусГидро") в январе-марте 2017 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 18,1 млн рублей, что в 2,1 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, говорится в материалах...    читать дальше
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29 апреля 2017 года 14:36
Мировое производство первичного алюминия в I квартале 2017 года выросло на 7%, до 14,949 млн тонн
Мировое производство первичного алюминия в I квартале 2017 года выросло на 7% по сравнению с январем-мартом 2016 года и достигло 14,949 млн тонн, свидетельствуют данные Международного института алюминия (International Aluminium Institute, IAI).

В том числе в Китае, на...    читать дальше
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29 апреля 2017 года 14:17
Mangazeya Mining договорилась со Сбербанком новой кредитной линии на $18 млн
Компания Mangazeya Mining, входящая в группу "Мангазея" Сергея Янчукова, в феврале 2017 года договорилась со Сбербанком новой кредитной линии - на $18 млн, сообщает пресс-служба Mangazeya.

Кредитная линия будет использована для финансирования операционной деятельности....    читать дальше
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29 апреля 2017 года 13:50
Московский стадион "Лужники" после реконструкции будет готов принять финал Лиги чемпионов УЕФА
Московский стадион "Лужники" после реконструкции будет готов принять финал Лиги чемпионов УЕФА, заявил журналистам в субботу вице-премьер Виталий Мутко. "В целом, "Лужники" могут претендовать на финал Лиги чемпионов, я уверен", - сказал он. Что касается ближайших международных...    читать дальше
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29 апреля 2017 года 13:48
Права граждан ЕС и Великобритании должны находиться в центре внимания в ходе переговоров об условиях выхода Британии из ЕС
Права граждан ЕС и Великобритании должны находиться в центре внимания в ходе переговоров об условиях выхода Британии из ЕС и последующего осуществления Brexit, заявил председатель Европейского Совета Дональд Туск. "Мы нуждаемся в твердых гарантиях для всех граждан и для членов...    читать дальше
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29 апреля 2017 года 12:11
1,5 млн москвичей вышли на субботник
Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие во втором общегородском субботнике. Так, в первый солнечный день после затяжных дождей в субботу он вместе с москвичами принял участие в благоустройстве парка у пруда Бекет на Загородном шоссе, а также высадил яблоню в сквере на...    читать дальше
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29 апреля 2017 года 12:08
В Москве готовы к взаимодействию с США по Сирии - С.Лавров
В Москве готовы к взаимодействию с США по Сирии, надеются, что такой же подход будет и в Вашингтоне, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы не раз слышали слова его величества короля Абдаллы Второго, что принципиальное значение для эффективности действий мирового сообщества по...    читать дальше
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29 апреля 2017 года 11:23
Новый раунд межсирийских переговоров в Женеве может пройти в 20-х числах мая
Новый раунд межсирийских переговоров в Женеве может пройти в 20-х числах мая, до этого спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура может посетить Москву, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Отвечая на...    читать дальше
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29 апреля 2017 года 11:05
Компания Л.Михельсона ООО "Траст" приобрела 17% акций "СИБУР Холдинга" у структуры К.Шамалова
Компания Леонида Михельсона ООО "Траст" приобрела 17% акций "СИБУР Холдинга" у структуры Кирилла Шамалова ООО "Яуза 12".

Одновременно "Траст" увеличил до 99,9% свою долю в уставном капитале ООО "ОлеФинИнвест", которому принадлежит 34,08% акций "СИБУРа", говорится в...    читать дальше
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29 апреля 2017 года 10:24
Число выдаваемых Литвой виз россиянам достигло докризисного уровня 2013-2014 годов
Число виз, выдаваемых Литвой россиянам, достигло докризисного уровня 2013-2014 годов, сообщил посол Литвы Ремигиюс Мотузас в интервью "Интерфаксу". "Конечно, очень трудно назвать точные цифры, сколько россиян посетили Литву. Если судить по количеству выданных виз россиянам,...    читать дальше
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29 апреля 2017 года 09:57
Правительство РФ одобрило создание ТОРа на территории закрытого Сарова
Правительство РФ утвердило создание территории опережающего развития (ТОР) на территории закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) город Саров (Нижегородская область). Соответствующее постановление кабмина от 20 апреля опубликовано на официальном...    читать дальше
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