ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,9838 руб.

30 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 апреля, составляет 56,9838 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,31 коп.

.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия может атаковать курдские военизированные формирования в Ираке и Сирии, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Мы будем вынуждены продолжить (наши атаки). Мы не сообщим о дате и времени того, когда мы придем. Но они... читать дальше

.

Санируемый банк "Уралсиб" в 2016 году сократил чистую прибыль по МСФО в 8,4 раза - до 2,0 млрд рублей с 16,8 млрд рублей в 2015 году, следует из отчета банка. Аудитор, давший заключение на отчетность банка за 2016 год, указал, что не согласен с оценкой банком ряда... Аудитор, давший заключение на отчетность банка за 2016 год, указал, что не согласен с оценкой банком ряда... читать дальше

.

Группа "Судоходной компании "Волжское пароходство" в 2016 году увеличила чистую прибыль по МСФО в 2,6 раза по сравнению с 2015 годом, до 2,287 млрд рублей, говорится в консолидированной отчетности группы. Выручка в прошлом году составила 4,927 млрд рублей (снижение на... Выручка в прошлом году составила 4,927 млрд рублей (снижение на... читать дальше

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 апреля, составляет 62,044 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,24 коп.

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 апреля, составляет 56,9838 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,31 коп.

.

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК, входит в группу "РусГидро") в январе-марте 2017 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 18,1 млн рублей, что в 2,1 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, говорится в материалах... читать дальше

.

Мировое производство первичного алюминия в I квартале 2017 года выросло на 7% по сравнению с январем-мартом 2016 года и достигло 14,949 млн тонн, свидетельствуют данные Международного института алюминия (International Aluminium Institute, IAI). В том числе в Китае, на... В том числе в Китае, на... читать дальше

.

Компания Mangazeya Mining, входящая в группу "Мангазея" Сергея Янчукова, в феврале 2017 года договорилась со Сбербанком новой кредитной линии - на $18 млн, сообщает пресс-служба Mangazeya. Кредитная линия будет использована для финансирования операционной деятельности.... Кредитная линия будет использована для финансирования операционной деятельности.... читать дальше

.

Московский стадион "Лужники" после реконструкции будет готов принять финал Лиги чемпионов УЕФА, заявил журналистам в субботу вице-премьер Виталий Мутко. "В целом, "Лужники" могут претендовать на финал Лиги чемпионов, я уверен", - сказал он. Что касается ближайших международных... читать дальше

.

Права граждан ЕС и Великобритании должны находиться в центре внимания в ходе переговоров об условиях выхода Британии из ЕС и последующего осуществления Brexit, заявил председатель Европейского Совета Дональд Туск. "Мы нуждаемся в твердых гарантиях для всех граждан и для членов... читать дальше

.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие во втором общегородском субботнике. Так, в первый солнечный день после затяжных дождей в субботу он вместе с москвичами принял участие в благоустройстве парка у пруда Бекет на Загородном шоссе, а также высадил яблоню в сквере на... читать дальше

.

В Москве готовы к взаимодействию с США по Сирии, надеются, что такой же подход будет и в Вашингтоне, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы не раз слышали слова его величества короля Абдаллы Второго, что принципиальное значение для эффективности действий мирового сообщества по... читать дальше

.

Новый раунд межсирийских переговоров в Женеве может пройти в 20-х числах мая, до этого спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура может посетить Москву, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Отвечая на... читать дальше

.

Компания Леонида Михельсона ООО "Траст" приобрела 17% акций "СИБУР Холдинга" у структуры Кирилла Шамалова ООО "Яуза 12". Одновременно "Траст" увеличил до 99,9% свою долю в уставном капитале ООО "ОлеФинИнвест", которому принадлежит 34,08% акций "СИБУРа", говорится в... Одновременно "Траст" увеличил до 99,9% свою долю в уставном капитале ООО "ОлеФинИнвест", которому принадлежит 34,08% акций "СИБУРа", говорится в... читать дальше

.

Число виз, выдаваемых Литвой россиянам, достигло докризисного уровня 2013-2014 годов, сообщил посол Литвы Ремигиюс Мотузас в интервью "Интерфаксу". "Конечно, очень трудно назвать точные цифры, сколько россиян посетили Литву. Если судить по количеству выданных виз россиянам,... читать дальше

.

Правительство РФ утвердило создание территории опережающего развития (ТОР) на территории закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) город Саров (Нижегородская область). Соответствующее постановление кабмина от 20 апреля опубликовано на официальном... читать дальше

.