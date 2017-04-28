Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

28 апреля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 01.05 по 07.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Тинькофф банк завершил размещение облигаций серии 001Р-01R объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок на бумаги проходил 21 апреля. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 10,00-10,25% годовых, при открытии книги заявок банк... Сбор заявок на бумаги проходил 21 апреля. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 10,00-10,25% годовых, при открытии книги заявок банк... читать дальше

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Brunswick Rail (BR) допускает запуск процедуры ликвидации в случае, если не сумеет договориться о реструктуризации обязательств с держателями еврооблигаций на $600 млн, которые ей предстоит погасить в ноябре 2017 г. Соответствующая информация содержится в обзоре... Соответствующая информация содержится в обзоре... читать дальше

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Сбербанк России завершил размещение структурных биржевых облигаций серии БСО-OGZD_DIGIPRT-24m-001Р-02R номинальным объемом 600 млн рублей, реализовав 37,03% выпуска на сумму 222,185 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Сбербанк провел сбор заявок на эти бонды... Сбербанк провел сбор заявок на эти бонды... читать дальше

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После подъема индекс ММВБ вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 5,04 пункта (0,251%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2016,71 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 24267,007 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 11,135 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 174 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,2622 руб. Минимальный курс юаня составил 8,2142 руб., максимальный - 8,28... Минимальный курс юаня составил 8,2142 руб., максимальный - 8,28... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 698 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,9125 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1289 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,138 руб. Минимальный курс евро составил 61,9 руб.,... Минимальный курс евро составил 61,9 руб.,... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся на позитиве, завершил день в зеленой зоне. Европейские фондовые индексы изменялись в ходе торгов без единой динамики. Европейские фондовые индексы изменялись в ходе торгов без единой динамики. Большинство азиатских биржевых индикаторов снизилось в пятницу. Большинство азиатских биржевых индикаторов снизилось в пятницу. Котировки фьючерсов на индексы США слабо... Котировки фьючерсов на индексы США слабо... читать дальше

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Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев рассчитывает, что в этом году у неэффективных собственников будет изъято и передано "в эффективные руки" более 100 тыс. га сельхозземель. "Я надеюсь, что регионы активно подключатся к этой работе (изъятию земель у... "Я надеюсь, что регионы активно подключатся к этой работе (изъятию земель у... читать дальше

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Консолидированный бюджет РФ в 1-м квартале 2017 года исполнен с профицитом 59,2 млрд рублей против дефицита 463,0 млрд рублей в 1-м квартале 2016 года, сообщается в информации на сайте министерства финансов РФ. Ненефтегазовый дефицит в 1-м квартале 2017 года составил 1... Ненефтегазовый дефицит в 1-м квартале 2017 года составил 1... читать дальше

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"Московская биржа" включила биржевые облигации АО "ЭР-Телеком Холдинг" серии ПБО-03 объемом 5 млрд рублей в "Третий уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-03-53015-K-001P Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-03-53015-K-001P Сбор... Сбор... читать дальше

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"Московская биржа" включила биржевые облигации НК "Роснефть" серии БО-001Р-04 объемом 40 млрд рублей в "Первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-04-00122-A-001P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-04-00122-A-001P. Сбор заявок... Сбор заявок... читать дальше

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Минтранс России сообщил об урегулировании проблем авиасообщения с Таджикистаном. "Авиационные власти Республики Таджикистан и Российской Федерации в результате состоявшихся консультаций урегулировали вопросы, относящиеся к воздушному сообщению между странами, и... "Авиационные власти Республики Таджикистан и Российской Федерации в результате состоявшихся консультаций урегулировали вопросы, относящиеся к воздушному сообщению между странами, и... читать дальше

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В ходе торгов в пятницу цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются, однако демонстрируют снижение по итогам месяца. Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:17 мск повысилась на 26 центов (0,51%) - до $51,7 за... Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:17 мск повысилась на 26 центов (0,51%) - до $51,7 за... читать дальше

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ООО "Ипотечный агент Возрождение 5" ("ИАВ 5", SPV-компания банка "Возрождение" (MOEX: VZRZ)) установило ставку 1-го купона жилищных облигаций с ипотечным покрытием объемом 4,1 млрд рублей в размере 9,25% годовых, говорится в сообщении эмитента. 1-го купона жилищных облигаций с ипотечным покрытием объемом 4,1 млрд рублей в размере 9,25% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставки 2-го и... Ставки 2-го и... читать дальше

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