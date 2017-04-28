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Главная  /  Все новости  /  Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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28 апреля 2017 года 17:15

Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

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28 апреля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 01.05 по 07.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата Время Публикация Период
01.05.2017 15:30 Изменение расходов и доходов населения США Март 2017
01.05.2017 17:00 Индекс деловой активности в производственном секторе США Апрель 2017
01.05.2017 17:00 Объем расходов на строительство в США Март 2017
02.05.2017 11:00 Данные о безработице в Италии Март 2017
02.05.2017 12:00 Данные по безработице в еврозоне Март 2017
03.05.2017 10:55 Данные о безработице в Германии Апрель 2017
03.05.2017 12:00 Изменение цен производителей в еврозоне Март 2017
03.05.2017 12:00 Предварительная оценка ВВП еврозоны I квартал 2017
03.05.2017 15:15 Занятость в производственном секторе США Апрель 2017
03.05.2017 17:00 Индекс деловой активности в секторе услуг США Апрель 2017
03.05.2017 17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 22 по 28 апреля
03.05.2017 21:00 Процентная ставка ФРС Май 2017
04.05.2017 11:30 Изменение денежной массы в Великобритании Март 2017
04.05.2017 12:00 Объемы розничных продаж в еврозоне Март 2017
04.05.2017 15:30 Внешнеторговый баланс США Март 2017
04.05.2017 15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 23 по 29 апреля
04.05.2017 15:30 Предварительная оценка производительности труда и стоимости рабочий силы в США I квартал 2017
04.05.2017 15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 16 по 22 апреля
04.05.2017 17:00 Объем заказов на товары длительного пользования в США Март 2017
04.05.2017 17:00 Объем промышленных заказов в США Март 2017
05.05.2017 15:30 Безработица в Канаде Апрель 2017
05.05.2017 15:30 Данные с рынка труда США Апрель 2017
05.05.2017 17:00 Индекс деловой активности IVEY в Канаде Апрель 2017

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