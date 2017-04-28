Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 62,083 руб.

28 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 495 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,083 руб.

Минимальный курс евро составил 61,84 руб., максимальный - 62,48 руб. Было заключено 3919 сделок. Объем торгов составил 20335,28 млн руб., что на 75% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 62,045 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.