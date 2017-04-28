ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 апреля в размере 56,9838 руб.

28 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 апреля, составляет 56,9838 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,31 коп.

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В понедельник, 1 мая, в Германии, Италии, Франции, Европейском Союзе праздник - День труда, в Великобритании праздник - Майский банковский выходной, в России праздник - Праздник Весны и Труда. В среду, 3 мая, в Японии праздник - День конституции. В среду, 3 мая, в Японии праздник - День конституции. В четверг, 4... В четверг, 4...

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Американские фондовые индексы в начале торгов в пятницу изменяются слабо и разнонаправленно, инвесторы оценивают предварительные данные о росте американской экономики за первый квартал и отчетность крупных компаний. Рост ВВП США в 1-м квартале 2017 года составил 0,7% в... Рост ВВП США в 1-м квартале 2017 года составил 0,7% в... читать дальше

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Новым эмитентом евробондов "Полюса" на $800 млн вместо джерсийской Polyus Gold International Limited (MOEX: PGIL) - материнской компании группы - будет Polyus Finance Plc. Об этом сообщили сами PGIL и Polyus Finance. Согласно списку аффилированных лиц ПАО "Полюс" Polyus... Согласно списку аффилированных лиц ПАО "Полюс" Polyus... читать дальше

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ВТБ разместил 28 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-2-54 на 30 млрд 853,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 41,1383% объема... Таким образом, банк реализовал 41,1383% объема... читать дальше

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ОАО "Санкт-Петербург Телеком" ("Теле2-Санкт-Петербург", "дочка" ООО "Т2 РТК Холдинг", бренд Tele2), установило ориентир цены вторичного размещение облигаций 5-й серии объемом до 2 млрд рублей на уровне 104% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском... читать дальше

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Счетная палата (СП) РФ определила причины снижения уровня агрострахования с господдержкой, выступив с критикой в адрес Минсельхоза РФ в связи с применяемым им порядком использования субсидий на эти цели. По итогам контрольных мероприятий по исполнению законодательства,... читать дальше

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По итогам 1-го квартала 2017 года чистая прибыль "Норильского никеля" по РСБУ упала на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 37,5 млрд рублей, говорится в отчетности компании. Выручка "Норникеля" уменьшилась на 18% - до 94,4 млрд рублей, валовая... Выручка "Норникеля" уменьшилась на 18% - до 94,4 млрд рублей, валовая... читать дальше

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Аналитики международного рейтинового агентства Moody's Investors Service отмечают сходство в проблемах роста для России и Турции, несмотря на разницу в рисках, связанных с сырьевым сектором. Как говорится в обзоре Moody's, суверенные кредитные рейтинги России ("Ba1" со... Как говорится в обзоре Moody's, суверенные кредитные рейтинги России ("Ba1" со... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 29 апреля по 5 мая ожидаются выплаты купонных доходов по 53 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 29 апреля по 5 мая ожидаются погашения по 16 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 29 апреля по 5 мая ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Валовой внутренний продукт (ВВП) Канады в феврале 2017 года не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, когда было отмечено повышение показателя на 0,6%, сообщает Статистическое управление страны. Аналитики ожидали повышение показателя 0,1%. Аналитики ожидали повышение показателя 0,1%. По сравнению... По сравнению... читать дальше

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Валовой внутренний продукт Литвы в январе-марте 2017 года без учета факторов сезонности и числа рабочих дней вырос на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и в ценах 2016 года составил 9,169 млрд евро, сообщает департамент статистики... читать дальше

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После подъема индекс ММВБ вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс ММВБ повысился на 3,45 пункта (0,171%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2015,12 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2031,06 (+0,96%)... читать дальше

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ПАО "Группа компаний ПИК" завершило размещение биржевых облигаций серии БО-П02 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок на бумаги проходил 26 апреля. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,25% годовых, к ней приравнены ставки остальных... Сбор заявок на бумаги проходил 26 апреля. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,25% годовых, к ней приравнены ставки остальных... читать дальше

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Россия в настоящее время торгует зерном со 124 странами мира, заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в эфире "Россия 24". Поэтому, по его мнению, не надо паниковать из-за того, что Турция ограничила поставки российской пшеницы. "При этом все говорят,... "При этом все говорят,... читать дальше

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