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28 апреля 2017 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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28 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
08:05 Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK Апрель 2017
08:30 Предварительная оценка ВВП Франции I квартал 2017
09:00 Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide Апрель 2017
09:00 Объемы розничных продаж в Германии Март 2017
09:45 Данные о потребительских расходах во Франции Март 2017
09:45 Цены производителей во Франции Март 2017
11:00 Изменение денежной массы в еврозоне Март 2017
11:30 Предварительная оценка ВВП Великобритании I квартал 2017
12:00 Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне Апрель 2017
12:00 Предварительная оценка потребительских цен в Италии Апрель 2017
13:00 Изменение цен производителей в Италии Март 2017
15:30 Месячное изменение ВВП Канады Февраль 2017
15:30 Предварительная оценка ВВП США I квартал 2017
15:30 Цены производителей в Канаде Март 2017
16:45 Индекс производственной активности Чикаго Апрель 2017
17:00 Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) Апрель 2017

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НОВОСТИ
28 апреля 2017 года 17:00
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В понедельник, 1 мая, в Германии, Италии, Франции, Европейском Союзе праздник - День труда, в Великобритании праздник - Майский банковский выходной, в России праздник - Праздник Весны и Труда.

В среду, 3 мая, в Японии праздник - День конституции.

В четверг, 4...
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28 апреля 2017 года 16:59
Американские фондовые индексы изменяются разнонаправленно на статданных и отчетности
Американские фондовые индексы в начале торгов в пятницу изменяются слабо и разнонаправленно, инвесторы оценивают предварительные данные о росте американской экономики за первый квартал и отчетность крупных компаний.

Рост ВВП США в 1-м квартале 2017 года составил 0,7% в...    читать дальше
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28 апреля 2017 года 16:56
Новым эмитентом евробондов "Полюса" на $800 млн будет британская Polyus Finance Plc
Новым эмитентом евробондов "Полюса" на $800 млн вместо джерсийской Polyus Gold International Limited (MOEX: PGIL) - материнской компании группы - будет Polyus Finance Plc. Об этом сообщили сами PGIL и Polyus Finance.

Согласно списку аффилированных лиц ПАО "Полюс" Polyus...    читать дальше
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28 апреля 2017 года 16:53
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ВТБ разместил 28 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-2-54 на 30 млрд 853,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк реализовал 41,1383% объема...    читать дальше
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28 апреля 2017 года 16:52
"Теле2-Санкт-Петербург" установил ориентир цены вторичного размещения бондов 5-й серии объемом до 2 млрд руб. на уровне 104%
ОАО "Санкт-Петербург Телеком" ("Теле2-Санкт-Петербург", "дочка" ООО "Т2 РТК Холдинг", бренд Tele2), установило ориентир цены вторичного размещение облигаций 5-й серии объемом до 2 млрд рублей на уровне 104% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском...    читать дальше
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28 апреля 2017 года 16:51
СП раскритиковала работу Минсельхоза с субсидиями на агрострахование в 2014-2016 годах
Счетная палата (СП) РФ определила причины снижения уровня агрострахования с господдержкой, выступив с критикой в адрес Минсельхоза РФ в связи с применяемым им порядком использования субсидий на эти цели. По итогам контрольных мероприятий по исполнению законодательства,...    читать дальше
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28 апреля 2017 года 16:42
Чистая прибыль "Норникеля"по РСБУ снизилась за квартал на 26%
По итогам 1-го квартала 2017 года чистая прибыль "Норильского никеля" по РСБУ упала на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 37,5 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

Выручка "Норникеля" уменьшилась на 18% - до 94,4 млрд рублей, валовая...    читать дальше
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28 апреля 2017 года 16:33
Moody's: у России и Турции - сходные проблемы экономического роста
Аналитики международного рейтинового агентства Moody's Investors Service отмечают сходство в проблемах роста для России и Турции, несмотря на разницу в рисках, связанных с сырьевым сектором.

Как говорится в обзоре Moody's, суверенные кредитные рейтинги России ("Ba1" со...    читать дальше
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28 апреля 2017 года 16:30
В течение ближайшей недели с 29 апреля по 5 мая ожидаются выплаты купонных доходов по 53 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 29 апреля по 5 мая ожидаются выплаты купонных доходов по 53 выпускам облигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
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28 апреля 2017 года 16:30
В течение ближайшей недели с 29 апреля по 5 мая ожидаются погашения по 16 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 29 апреля по 5 мая ожидаются погашения по 16 выпускам облигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

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28 апреля 2017 года 16:30
В течение ближайшей недели с 29 апреля по 5 мая ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 29 апреля по 5 мая ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
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28 апреля 2017 года 16:23
ВВП Канады в феврале не изменился, ожидался рост
Валовой внутренний продукт (ВВП) Канады в феврале 2017 года не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, когда было отмечено повышение показателя на 0,6%, сообщает Статистическое управление страны.

Аналитики ожидали повышение показателя 0,1%.

По сравнению...    читать дальше
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28 апреля 2017 года 16:16
Квартальный рост литовской экономики составил 4,%
Валовой внутренний продукт Литвы в январе-марте 2017 года без учета факторов сезонности и числа рабочих дней вырос на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и в ценах 2016 года составил 9,169 млрд евро, сообщает департамент статистики...    читать дальше
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28 апреля 2017 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 28 апреля растет
После подъема индекс ММВБ вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс ММВБ повысился на 3,45 пункта (0,171%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2015,12 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2031,06 (+0,96%)...    читать дальше
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28 апреля 2017 года 16:09
ГК "ПИК" завершила размещение бондов на 10 млрд руб.
ПАО "Группа компаний ПИК" завершило размещение биржевых облигаций серии БО-П02 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на бумаги проходил 26 апреля. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,25% годовых, к ней приравнены ставки остальных...    читать дальше
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28 апреля 2017 года 16:08
Россия торгует зерном со 124 странами - глава Россельхознадзора
Россия в настоящее время торгует зерном со 124 странами мира, заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в эфире "Россия 24". Поэтому, по его мнению, не надо паниковать из-за того, что Турция ограничила поставки российской пшеницы.

"При этом все говорят,...    читать дальше
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