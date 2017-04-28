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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 62,1664 руб.
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28 апреля 2017 года 08:03
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 62,1664 руб.
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28 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 апреля, составляет 62,1664 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 66,12 коп.
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В понедельник, 1 мая, в Германии, Италии, Франции, Европейском Союзе праздник - День труда, в Великобритании праздник - Майский банковский выходной, в России праздник - Праздник Весны и Труда. В среду, 3 мая, в Японии праздник - День конституции. В четверг, 4...
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Счетная палата (СП) РФ определила причины снижения уровня агрострахования с господдержкой, выступив с критикой в адрес Минсельхоза РФ в связи с применяемым им порядком использования субсидий на эти цели. По итогам контрольных мероприятий по исполнению законодательства,... читать дальше
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В течение ближайшей недели с 29 апреля по 5 мая ожидаются выплаты купонных доходов по 53 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на... читать дальше
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В течение ближайшей недели с 29 апреля по 5 мая ожидаются погашения по 16 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего ... читать дальше
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После подъема индекс ММВБ вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс ММВБ повысился на 3,45 пункта (0,171%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2015,12 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2031,06 (+0,96%)... читать дальше
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