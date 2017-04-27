Учетные цены Банка России на драгметаллы с 28 апреля

27 апреля. FINMARKET.RU -РФ с 28 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2315,75 (+25,55) руб./грамм; на серебро - 31,98 (+0,13) руб./грамм; на платину - 1734,57 (+9,16) руб./грамм; на палладий - 1470,81 (+18,78) руб./грамм.

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Индекс ММВБ стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 15,25 пункта (0,752%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2011,67 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 24255,872 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 38,968 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3072 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,977 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3326 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,0059 руб. Минимальный курс евро составил 61,815 руб.,... Минимальный курс евро составил 61,815 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 413 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,2448 руб. Минимальный курс юаня составил 8,22 руб., максимальный - 8,28... Минимальный курс юаня составил 8,22 руб., максимальный - 8,28... читать дальше

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Ритейлер ООО "О`Кей" установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01 на 5 млрд рублей в размере 9,55% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-16-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Оферта не предусмотрена. Ставка 2-16-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Оферта не предусмотрена. Сбор заявок проходил... Сбор заявок проходил... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин одобрил предложение о выплате госкомпаниями дивидендов в размере "в основном" 50% от прибыли, заявил журналистам первый вице-премьер Игорь Шувалов. При этом И.Шувалов отказался отвечать на уточняющий вопрос о размере дивидендов... При этом И.Шувалов отказался отвечать на уточняющий вопрос о размере дивидендов... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе вместе с мировыми площадками и нефтью. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона изменились незначительно и разнонаправленно по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона изменились незначительно и разнонаправленно по итогам торгов в четверг. Европейские рынки акций демонстрировали понижательный... Европейские рынки акций демонстрировали понижательный... читать дальше

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Мировые цены на какао за последнюю неделю обновили 10-летние минимумы. Как сообщает Центр исследований кондитерского рынка (ЦИКР), стоимость фьючерсов на какао-бобы с поставкой в июле на американской площадке ICE в начале текущей недели составила $1856 за тонну, на... Как сообщает Центр исследований кондитерского рынка (ЦИКР), стоимость фьючерсов на какао-бобы с поставкой в июле на американской площадке ICE в начале текущей недели составила $1856 за тонну, на... читать дальше

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Китайские нефтекомпании PetroChina Co. и China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) улучшили показатели в первом квартале 2017 года. Чистая прибыль PetroChina, крупнейшей нефтегазовой компании КНР, в минувшем квартале составила 5,7 млрд юаней ($827 млн) по сравнению с... Чистая прибыль PetroChina, крупнейшей нефтегазовой компании КНР, в минувшем квартале составила 5,7 млрд юаней ($827 млн) по сравнению с... читать дальше

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"Московская биржа" в четверг зарегистрировала биржевые облигации ООО "О`Кей" серии 001Р-01 на 5 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-36415-R-001P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-36415-R-001P. Сбор заявок на бонды проходил 27 апреля с 11:00 МСК до 16:00... Сбор заявок на бонды проходил 27 апреля с 11:00 МСК до 16:00... читать дальше

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Президент России Владимир Путин заявил о договоренности с премьером Японии Синдзо Абэ о совместной деятельности на Южных Курилах и поездке этим летом японских чиновников и бизнесменов на Южные Курилы. "Конечно, шла речь и о проблеме мирного договора, решение которого... "Конечно, шла речь и о проблеме мирного договора, решение которого... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок падают в ходе торгов в четверг на новостях о возобновлении добычи на крупнейшем месторождении Ливии и росте производства топлива в США, сообщает Dow Jones. Инвесторы опасаются, что действия по сокращению добычи нефти странами-членами ОПЕК и... Инвесторы опасаются, что действия по сокращению добычи нефти странами-членами ОПЕК и... читать дальше

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НЛМК смотрит на рынок евробондов и может выйти с новым выпуском при условии хороших ставок, сказал и.о. вице-президента по финансам группы Сергей Каратаев в ходе телефонной конференции. При этом он отметил, что в настоящее время у компании достаточно ликвидности (около... При этом он отметил, что в настоящее время у компании достаточно ликвидности (около... читать дальше

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Международный инвестиционный банк (МИБ) в четверг разместил на вторичном рынке ранее выкупленные по оферте облигации 2-й серии на 2,98 млрд рублей. "Таким образом, весь выпуск в объеме 3 млрд рублей вновь находится в обращении на рынке," - сообщается в пресс-релизе... "Таким образом, весь выпуск в объеме 3 млрд рублей вновь находится в обращении на рынке," - сообщается в пресс-релизе... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин считает необходимым возобновить шестисторонние переговоры относительно ситуации на Корейском полуострове. "Мы затронули ситуацию на Корейском полуострове, которая, к нашему с премьер-министром сожалению, серьезно деградировала", - сказал... "Мы затронули ситуацию на Корейском полуострове, которая, к нашему с премьер-министром сожалению, серьезно деградировала", - сказал... читать дальше

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