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Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 143,7 млрд руб.
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27 апреля 2017 года 10:20

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 143,7 млрд руб.

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27 апреля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 27 апреля по данным на начало операционного дня снизилось до 143,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 639,7 млрд руб.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
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27 апреля 2017 года 14:49
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27 апреля 2017 года 14:45
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27 апреля 2017 года 14:39
Глава Минсельхоза: молочные интервенции могут пройти в июле-августе
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"Будем исходить из ситуации...    читать дальше
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27 апреля 2017 года 14:31
В марте банковские вклады в валюте снизились на 3,2%, рублевые выросли на 0,4%
Рублевые и валютные вклады физических лиц в российских банках за март 2017 года снизились на 0,4% после роста на 0,3% в феврале и падения на 0,8% в январе и составили к 1 апреля 2017 года 23 трлн 697,6 млрд руб. Такие данные приводятся в экспресс-выпуске обзора банковского...    читать дальше
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27 апреля 2017 года 14:16
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Инвесторы следили за отчетностью крупных компаний и оценивали обнародованный накануне план налоговой реформы в США.

Вечером в среду...    читать дальше
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27 апреля 2017 года 14:07
Квартальная выручка "Яндекса" по US GAAP выросла на четверть
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Скорректированный показатель EBITDA вырос на 19% - до 6,9 млрд рублей. Рентабельность показателя EBITDA в...    читать дальше
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27 апреля 2017 года 13:59
Переход на натуральные выплаты в ОСАГО осуществляется ради потребителя - ЦБ РФ
Введение в России нового законодательного порядка, предусматривающего переход с 28 апреля к выплатам в ОСАГО в натуральной форме, продиктовано стремлением повысить качество страховой услуги для потребителя, заявил сегодня на пресс-конференции директор департамента страхового...    читать дальше
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27 апреля 2017 года 13:51
В 1-м квартале количество автокредитов выросло на 23,6% - НБКИ
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27 апреля 2017 года 13:47
Потребительское доверие в Италии в апреле незначительтно снизилось
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Оценка экономического...    читать дальше
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27 апреля 2017 года 13:40
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Ритейлер ООО "О`Кей" снизил ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01 на 5 млрд рублей до 9,4-9,6% годовых с 9,55-9,80% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Данный ориентир соответствует доходности к погашению на уровне...    читать дальше
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27 апреля 2017 года 13:37
В прошлом году рентабельность сельхозпроизводства РФ составила до 17% - Ткачев
В прошлом году рентабельность сельхозпроизводства РФ с учётом господдержки составила 17%, сообщил сегодня министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев на заседании правительства. В 2015 году этот показатель составлял 20%.

Без учёта субсидий рентабельность составила...    читать дальше
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27 апреля 2017 года 13:30
Программу "Цифровая экономика" планируется внести в правительство до 11 мая
Минкомсвязи РФ планирует до 11 мая внести в правительство программу "Цифровая экономика", заявил замглавы ведомства Алексей Козырев в ходе презентации "дорожной карты" стратегии развития цифровой экономики в России.

"На этой неделе мы направили проект программы в...    читать дальше
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27 апреля 2017 года 13:21
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая сегодня с правительственным заявлением, предостерегла британцев от неоправданных ожиданий в связи с началом переговоров о выходе Великобритании из ЕС. "Может, они думают, что это само собой разумеется. Однако я вынуждена подчеркнуть,...    читать дальше
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