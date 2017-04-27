ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 56,3131 руб.

27 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 апреля, составляет 56,3131 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 46,78 коп.

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В этом году объем рынка факторинга в России может вырасти на 14% - до 2,3 трлн рублей с 2 трлн рублей в 2016 году, заявил вчера директор по банковским рейтингам рейтингового агентства RAEX ("Эксперт РА") Владимир Тетерин в ходе конференции "Факторинг в России - 2017" в... читать дальше

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ВТБ допускает увеличение дивидендных выплат на обыкновенные акции по итогам 2017 года при росте прибыли группы, заявил вчера зампред правления ВТБ Герберт Моос в ходе годового собрания акционеров банка. Набсовет ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2016 года в... Набсовет ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2016 года в... читать дальше

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Клиенты банка "Югра" испытывают трудности с проведением платежей, однако кредитная организация обещает сегодня восстановить работу в нормальном режиме. Сообщения о сбоях в системе дистанционного банковского обслуживания "Югры" появились на банковских форумах и в... Сообщения о сбоях в системе дистанционного банковского обслуживания "Югры" появились на банковских форумах и в... читать дальше

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Вчера американские фондовые индексы продемонстрировали слабое снижение, инвесторы оценивали план налоговой реформы и отчетность крупных компаний. Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,1% - до 20975,09 пункта. Standard & Poor's 500 опустился на 0,05%,... Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,1% - до 20975,09 пункта. Standard & Poor's 500 опустился на 0,05%,... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 76750,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 3763,44 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Вчера цены на нефть эталонных марок пытались расти на данных об объемах запасов топлива в США. Как сообщило министерство энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 3,641 млн баррелей - до 528,702 млн баррелей. Однако Brent не... Однако Brent не... читать дальше

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Банк Японии сегодня сохранил основные параметры денежно-кредитной политики, включая целевую доходность 10-летних гособлигаций на уровне около нуля и процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ на уровне минус 0,1%, а также объемы стимулирования экономики, говорится в... читать дальше

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Всемирный банк (ВБ) в ближайшие 2 года прогнозирует рост цен на сырьевые товары и товары промышленного назначения, в основном энергоносители и металлы. При этом ВБ оставил без изменения прогноз цен на нефть на 2017 году на уровне $55 за баррель, ожидая их повышения до... При этом ВБ оставил без изменения прогноз цен на нефть на 2017 году на уровне $55 за баррель, ожидая их повышения до... читать дальше

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По итогам вчерашних торгов фондовые индексы стран Западной Европы выросли. На рынок оказывали влияние как корпоративные отчетности за минувший квартал, так и ожидания подробностей налоговой реформы в США, а также итогов заседания Европейского центрального банка в... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 апреля, составляет 61,5052 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 71,20 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 апреля, составляет 56,3131 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 46,78 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 11:00 11:00 Индекс потребительского доверия к экономике... Индекс потребительского доверия к экономике... читать дальше

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Граждане в первый день продаж дебютного выпуска трехлетних облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н) N 53001RMFS приобрели бумаги на сумму 696,807 млн рублей, свидетельствует информация "Московской биржи". Всего было проведено 337 сделок. Всего было проведено 337 сделок. Минфин РФ в... Минфин РФ в... читать дальше

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Около половины выпуска биржевых облигаций НК "Роснефть" серии БО-001Р-04 объемом 40 млрд рублей выкупили банки, сообщил "Интерфаксу" Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, выступившего организатором сделки. "Книга заявок была закрыта с переподпиской, объем... "Книга заявок была закрыта с переподпиской, объем... читать дальше

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Индекс ММВБ продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 28,51 пункта (1,427%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2026,92 пункта. После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням... После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням... читать дальше

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