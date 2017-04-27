27 апреля 2017 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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27 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Апрель 2017
|12:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Апрель 2017
|15:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Апрель 2017
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 16 по 22 апреля
|15:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Март 2017
|15:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Март 2017
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 09 по 15 апреля
Это автоматическое сообщение.
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27 апреля 2017 года 09:05
В этом году объем рынка факторинга в России может вырасти на 14% - до 2,3 трлн рублей с 2 трлн рублей в 2016 году, заявил вчера директор по банковским рейтингам рейтингового агентства RAEX ("Эксперт РА") Владимир Тетерин в ходе конференции "Факторинг в России - 2017" в... читать дальше
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27 апреля 2017 года 08:57
ВТБ допускает увеличение дивидендных выплат на обыкновенные акции по итогам 2017 года при росте прибыли группы, заявил вчера зампред правления ВТБ Герберт Моос в ходе годового собрания акционеров банка.
Набсовет ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2016 года в... читать дальше
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27 апреля 2017 года 08:49
Клиенты банка "Югра" испытывают трудности с проведением платежей, однако кредитная организация обещает сегодня восстановить работу в нормальном режиме.
Сообщения о сбоях в системе дистанционного банковского обслуживания "Югры" появились на банковских форумах и в... читать дальше
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27 апреля 2017 года 08:41
Вчера американские фондовые индексы продемонстрировали слабое снижение, инвесторы оценивали план налоговой реформы и отчетность крупных компаний.
Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,1% - до 20975,09 пункта. Standard & Poor's 500 опустился на 0,05%,... читать дальше
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27 апреля 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 76750,00 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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27 апреля 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 3763,44 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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27 апреля 2017 года 08:29
Вчера цены на нефть эталонных марок пытались расти на данных об объемах запасов топлива в США. Как сообщило министерство энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 3,641 млн баррелей - до 528,702 млн баррелей.
Однако Brent не... читать дальше
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27 апреля 2017 года 08:26
Банк Японии сегодня сохранил основные параметры денежно-кредитной политики, включая целевую доходность 10-летних гособлигаций на уровне около нуля и процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ на уровне минус 0,1%, а также объемы стимулирования экономики, говорится в... читать дальше
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27 апреля 2017 года 08:19
Всемирный банк (ВБ) в ближайшие 2 года прогнозирует рост цен на сырьевые товары и товары промышленного назначения, в основном энергоносители и металлы.
При этом ВБ оставил без изменения прогноз цен на нефть на 2017 году на уровне $55 за баррель, ожидая их повышения до... читать дальше
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27 апреля 2017 года 08:11
По итогам вчерашних торгов фондовые индексы стран Западной Европы выросли. На рынок оказывали влияние как корпоративные отчетности за минувший квартал, так и ожидания подробностей налоговой реформы в США, а также итогов заседания Европейского центрального банка в... читать дальше
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27 апреля 2017 года 08:05
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 апреля, составляет 61,5052 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 71,20 коп.
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27 апреля 2017 года 08:04
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 апреля, составляет 56,3131 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 46,78 коп.
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27 апреля 2017 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
11:00
Индекс потребительского доверия к экономике... читать дальше
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26 апреля 2017 года 19:58
Граждане в первый день продаж дебютного выпуска трехлетних облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н) N 53001RMFS приобрели бумаги на сумму 696,807 млн рублей, свидетельствует информация "Московской биржи".
Всего было проведено 337 сделок.
Минфин РФ в... читать дальше
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26 апреля 2017 года 19:56
Около половины выпуска биржевых облигаций НК "Роснефть" серии БО-001Р-04 объемом 40 млрд рублей выкупили банки, сообщил "Интерфаксу" Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, выступившего организатором сделки.
"Книга заявок была закрыта с переподпиской, объем... читать дальше
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26 апреля 2017 года 19:52
Индекс ММВБ продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 28,51 пункта (1,427%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2026,92 пункта.
После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням... читать дальше
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