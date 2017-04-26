Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,1996 руб.

26 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 771 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,1996 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,1507 руб., максимальный - 8,2592 руб. Была заключена 61 сделка. Объем торгов составил 229,29 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,2413 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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