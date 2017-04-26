Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 56,4876 руб.

26 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5595 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,4876 руб.

Минимальный курс доллара США составил 56,155 руб., максимальный - 57,0175 руб. Было заключено 16763 сделки. Объем торгов составил 92591,19 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,9675 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.