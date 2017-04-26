Учетные цены Банка России на драгметаллы с 27 апреля

26 апреля. FINMARKET.RU -РФ с 27 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2290,2 (+9,06) руб./грамм; на серебро - 31,85 (-0,18) руб./грамм; на платину - 1725,41 (+7,15) руб./грамм; на палладий - 1452,03 (+31,82) руб./грамм.

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По итогам 2016 года чистый долг "Мечела" снизился на 11% - до 433 млрд рублей, говорится в презентации компании. Соотношение чистого долга к EBITDA по итогам года составило 6,6х против 11х на конец 2015 года. Соотношение чистого долга к EBITDA по итогам года составило 6,6х против 11х на конец 2015 года. Средняя ставка по кредитному портфелю на апрель... Средняя ставка по кредитному портфелю на апрель... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3641 тыс. баррелей - до 528,702 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 3369 тыс. баррелей и составили 241,041 млн баррелей,... Товарные запасы бензина повысились на 3369 тыс. баррелей и составили 241,041 млн баррелей,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5595 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,4876 руб. Минимальный курс доллара США составил 56,155 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 56,155 руб.,... читать дальше

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Германия опередила Великобританию и заняла 2-е после США место в мире по объему экономической помощи развивающимся странам, говорится в докладе правительства ФРГ. Бюджет федерального министерства по вопросам экономического сотрудничества и развития в 2017 году... Бюджет федерального министерства по вопросам экономического сотрудничества и развития в 2017 году... читать дальше

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Международный инвестиционный банк (МИБ) установил финальный ориентир цены вторичного размещения облигаций 2-й серии объемом до 2 млрд 997,998 млн рублей на уровне 100,90% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Данный ориентир цены соответствует... Данный ориентир цены соответствует... читать дальше

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Американские фондовые индексы в начале торгов в среду демонстрируют незначительный подъем, поскольку инвесторы ждут объявления о налоговой реформе в США. Как ожидается, президент США Дональд Трамп обнародует ее подробности в среду. Министр финансов США Стивен Мнучин... Министр финансов США Стивен Мнучин... читать дальше

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НК "Роснефть" установила финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001Р-04 объемом 40 млрд рублей на уровне 8,65% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Финальный ориентир соответствует доходности к оферте через 6 лет на... Финальный ориентир соответствует доходности к оферте через 6 лет на... читать дальше

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По итогам этого года прибыль российских банков может составить 1 трлн рублей, заявил зампред ЦБ Василий Поздышев в видеокомментарии, опубликованном на сайте регулятора. "По итогам 1-го квартала текущего года прибыль банков составила 339 млрд рублей, более чем в 3 раза... "По итогам 1-го квартала текущего года прибыль банков составила 339 млрд рублей, более чем в 3 раза... читать дальше

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Белоруссия получила третий транш в размере $300 млн из кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), сообщило в среду министерство финансов страны. "Республика Беларусь выполнила условия для получения третьего транша финансового кредита Евразийского фонда... "Республика Беларусь выполнила условия для получения третьего транша финансового кредита Евразийского фонда... читать дальше

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ВТБ разместил 26 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-2-52 на 54 млрд 684,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 72,9129% объема... Таким образом, банк реализовал 72,9129% объема... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации Тинькофф банка серии 001Р-01R объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020102673B001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020102673B001P. Сбор заявок на бумаги проходил 21 апреля. В ходе премаркетинга... Сбор заявок на бумаги проходил 21 апреля. В ходе премаркетинга... читать дальше

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Российские банки в первом квартале 2017 года получили 339 млрд рублей прибыли, что в 3,1 раза больше показателя за аналогичный период 2016 года (109 млрд рублей), свидетельствует статистика по банковскому сектору ЦБ РФ. В январе-марте текущего года прибыль в размере 387... В январе-марте текущего года прибыль в размере 387... читать дальше

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Активы банковского сектора за март сократились на 0,1%, до 79,2 трлн рублей; однако с устранением влияния валютной переоценки они существенно выросли - на 0,6%, свидетельствует статистика по банковскому сектору ЦБ РФ. Совокупный объем кредитов экономике (нефинансовым... Совокупный объем кредитов экономике (нефинансовым... читать дальше

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АО "ЭР-Телеком Холдинг" установило финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии ПБО-03 на уровне 10,65% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. При этом объем размещения был снижен до 3 млрд рублей, тогда как первоначально... При этом объем размещения был снижен до 3 млрд рублей, тогда как первоначально... читать дальше

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ПАО "Группа компаний ПИК" установило финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-П02 объемом 10 млрд рублей в размере 11,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Данный ориентир соответствует доходности к погашению на уровне... Данный ориентир соответствует доходности к погашению на уровне... читать дальше

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