Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,1713 руб.

26 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 629 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,1713 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,155 руб., максимальный - 8,1762 руб. Было заключено 35 сделок. Объем торгов составил 205,17 млн руб., что на 145% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,17 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.