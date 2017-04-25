Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 55,9281 руб.

25 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 118 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 55,9281 руб.

Минимальный курс доллара США составил 55,725 руб., максимальный - 56,1075 руб. Было заключено 11768 сделок. Объем торгов составил 59429,92 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,0825 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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