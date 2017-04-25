.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 55,9281 руб.
.
25 апреля 2017 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 55,9281 руб.
|0
25 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 118 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 55,9281 руб. Минимальный курс доллара США составил 55,725 руб., максимальный - 56,1075 руб. Было заключено 11768 сделок. Объем торгов составил 59429,92 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,0825 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
25 апреля 2017 года 19:52
Индекс ММВБ стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 18,84 пункта (0,952%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1998,41 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс... читать дальше
.25 апреля 2017 года 19:40
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 25 апреля выросла на 1,04% и составила 24130,396 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 24130,396 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 248,617 млрд руб., или на...
.25 апреля 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,1225 руб. Минимальный курс юаня составил 8,1008 руб., максимальный - 8,1648... читать дальше
.25 апреля 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2991 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,0389 руб. Минимальный курс евро составил 60,655 руб.,... читать дальше
.25 апреля 2017 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 56,0122 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 728 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,0122 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.25 апреля 2017 года 19:04
Президент РФ Владимир Путин предложил Минэкономразвития подумать над вопросом продвижения отечественной продукции на внутренний рынок. "Мы, когда создавали Российский экспортный центр (РЭЦ) и другие инструменты поддержки высокотехнологичного экспорта, исходили из того -... читать дальше
.25 апреля 2017 года 18:58
Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне роста мировых площадок и локального ослабления рубля. Индекс ММВБ, один из основных российских фондовых индикаторов, во время торгов превышал рубеж 2000 пунктов (максимум с 10 апреля). Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского... читать дальше
.25 апреля 2017 года 18:49
Страховые компании РФ, работающие в сегменте обязательного автострахования (ОСАГО), по итогам января-марта 2017 года собрали 49,47 млрд рублей, что на 1% больше аналогичного показатели 2016 года, следует из предварительных сведений Российского союза автостраховщиков... читать дальше
.25 апреля 2017 года 18:41
Аграрии РФ могут закончить текущий сельхозгод (июль 2016 - июнь 2017 гг.) с большими запасами зерна, которые будут оказывать сильное давление на цены. Такое мнение агентству "Интерфакс" высказал гендиректор центра ООО "ПроЗерно" Владимир Петриченко. "На 1 июля 2017 года... читать дальше
.25 апреля 2017 года 18:38
"Московская биржа" во вторник допустила к торгам 5-летние биржевые облигации ПАО "Группа компаний ПИК" серии БО-П02 объемом 10 млрд рублей, говорится в пресс-релизе биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-01556-A-001P. Как сообщалось, "ГК ПИК"... читать дальше
.25 апреля 2017 года 18:33
Индекс ММВБ, один из основных российских фондовых индикаторов, превысил рубеж 2000 пунктов (максимум с 10 апреля) на фоне роста мировых фондовых площадок и ослабления рубля. К 18:24 мск индекс ММВБ вырос до 2000,08 пункта (+1%, минимум дня - 1969,04 пункта), индекс РТС... читать дальше
.25 апреля 2017 года 18:33
"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) серии 001P-02R объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-65045-D-001P. Указанный выпуск с 25 апреля... читать дальше
.25 апреля 2017 года 18:26
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило корпоративный рейтинг НК "Русснефть" до "В1" с "В2" и рейтинг вероятности дефолта - до "B1-PD" с "B2-PD". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз рейтинга изменен на "позитивный" со... читать дальше
.25 апреля 2017 года 18:18
Банк "Пересвет" начал платить купоны по бондам 3-й серии и серии БО-01, владельцы которых не согласились на реструктуризацию
Банк "Пересвет" начал выплачивать купоны по облигациям 3-й серии и серии БО-01, владельцы которых не согласились на реструктуризацию. Банк выплатил 16,946 млн рублей по 9-му купону облигаций БО-01. Купонный доход по бумагам БО-01 по ставке 13% годовых начислен... читать дальше
.25 апреля 2017 года 18:15
Совет директоров ЦБ РФ утвердил нормативы для микрофинансовых организаций (МФО), они начнут действовать с 1 января 2018 года, сообщил начальник Главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России Илья Кочетков в ходе "круглого стола" в... читать дальше
.25 апреля 2017 года 18:06
Путин: курс нацвалюты - это сфера, которая поддается регулированию, но действовать в ней надо крайне аккуратно
Президент РФ Владимир Путин заявил, что курс национальной валюты - это сфера, которая поддается регулированию, но действовать в ней надо крайне аккуратно. "Граждане, которые закупают импортные товары или выезжают отдыхать за рубеж, они как раз заинтересованы в сильной... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.