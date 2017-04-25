Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 60,8736 руб.

25 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1258 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,8736 руб.

Минимальный курс евро составил 60,65 руб., максимальный - 61,005 руб. Было заключено 2659 сделок. Объем торгов составил 10897,59 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,9925 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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