Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1801,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1043,65 млрд руб.

25 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 25 апреля составили по Российской Федерации 1801,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1506,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1895,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1609,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 25 апреля составили 1043,65 млрд руб. против 1031,54153 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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