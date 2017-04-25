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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1801,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1043,65 млрд руб.
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25 апреля 2017 года 09:30
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1801,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1043,65 млрд руб.
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25 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 25 апреля составили по Российской Федерации 1801,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1506,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1895,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1609,9 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 25 апреля составили 1043,65 млрд руб. против 1031,54153 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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25 апреля 2017 года 16:22
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.25 апреля 2017 года 16:14
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Президент РФ Владимир Путин полагает, что Россия будет готова вернуться к кооперации с Украиной в области оборонно-промышленного комплекса (ОПК) при создании соответствующих условий. "Мы готовы будем при возможности, которая от нас не зависит, вернуться к кооперации с... читать дальше
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.25 апреля 2017 года 15:46
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.25 апреля 2017 года 15:35
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.25 апреля 2017 года 15:30
В среду, 26 апреля, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 75402,16 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения... читать дальше
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