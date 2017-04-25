25 апреля 2017 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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25 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Апрель 2017
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Февраль 2017
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Апрель 2017
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Март 2017
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25 апреля 2017 года 16:22
До 2020 года доля современного вооружения и техники в войсках на флоте должна быть доведена до 70%, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы должны решить задачу - в течение предстоящих трех лет до 2020 года доля современного вооружения и техники в войсках на флоте... читать дальше
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25 апреля 2017 года 16:20
ООО "Самаратранснефть-терминал" (входит в ГК "Петронефть") установило ставку 1-го купона облигации 3-й серии объемом 2 млрд рублей на уровне 12% годовых, говорится в сообщении эмитента.
Сбор заявок на бумаги прошел 24 апреля. Техническое размещение данных бумаг... читать дальше
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25 апреля 2017 года 16:19
АО "Полипласт" завершило размещение облигаций серии П01-БО-01 на 900 млн рублей, говорится в сообщении эмитента.
Сбор заявок на 6-летние бонды прошел 19 апреля. АО "Полипласт" установило ставку 1-го купона бумаг в размере 14,5% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к... читать дальше
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25 апреля 2017 года 16:15
Индекс ММВБ стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс ММВБ повысился на 16,93 пункта (0,855%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1996,5 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1998,2 (+0,94%) пункта, минимальное -... читать дальше
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25 апреля 2017 года 16:14
ОК "РусАл" размещает 6-летние еврооблигации на $500 млн под 5,3%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 5,325%. Спрос на долговые бумаги компании, по предварительным данным, превысил $1 млрд. Глобальными... читать дальше
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25 апреля 2017 года 16:14
Министерство финансов России 26 апреля проведет аукционы по продаже облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26220 на сумму 25 млрд рублей, а также ОФЗ-ПД серии 26221 на сумму 20 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина, размещенном на его... читать дальше
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25 апреля 2017 года 16:14
По итогам этого года выпуск алюминия в Китае увеличится на 10,3% и достигнет 36 млн тонн из-за роста производственных мощностей, сообщила исследовательская госкомпания Antaike Information Development.
По ее прогнозу, на китайском рынке в 2017 году будет зафиксировано...
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25 апреля 2017 года 16:05
Президент РФ Владимир Путин полагает, что Россия будет готова вернуться к кооперации с Украиной в области оборонно-промышленного комплекса (ОПК) при создании соответствующих условий.
"Мы готовы будем при возможности, которая от нас не зависит, вернуться к кооперации с... читать дальше
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25 апреля 2017 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 55,47/56,56 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 19 коп., Cредний курс продажи...
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25 апреля 2017 года 15:59
ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) завершило размещение биржевых облигаций серии БО-06 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Book building 10-летних облигаций прошел 20 апреля. Во время премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял... читать дальше
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25 апреля 2017 года 15:54
Норвегия в марте увеличила добычу нефти и конденсата на 63 тыс. баррелей в сутки (примерно на 3%) по сравнению с предыдущим месяцем - до 2,145 млн б/с, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD).
Поставки природного газа выросли на... читать дальше
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25 апреля 2017 года 15:46
АО "Концерн Калашников" вновь сузило ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001Р-01 объемом 3 млрд рублей - теперь до 10,8-10,9% годовых с 10,8-11,0% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.
Данный ориентир соответствует доходности к... читать дальше
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25 апреля 2017 года 15:45
В 1-м квартале нНетто-активы 100 крупнейших по активам банков РФ в снизились на 0,7%, свидетельствуют данные рэнкинга "Интерфакс-100", составленного "Интерфакс-ЦЭА" по данным отчетности банков.
Объем портфеля нетто-кредитов, предоставленных небанковскому сектору,... читать дальше
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25 апреля 2017 года 15:35
Чистая прибыль американской McDonald's Corp., крупнейшей в мире сети ресторанов быстрого обслуживания, в 1-м квартале 2017 года увеличилась на 8% - до $1,215 млрд, или $1,47 в расчете на акцию, по сравнению с $1,125 млрд, или $1,23 на акцию, за аналогичный период годом... читать дальше
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25 апреля 2017 года 15:30
В среду, 26 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 1939,52 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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25 апреля 2017 года 15:30
В среду, 26 апреля, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 75402,16 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения... читать дальше
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