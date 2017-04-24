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24 апреля 2017 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 60,7478 руб.
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24 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4935 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,7478 руб. Минимальный курс евро составил 60,505 руб., максимальный - 60,925 руб. Была заключена 2501 сделка. Объем торгов составил 9635,39 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,6575 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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