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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 апреля в размере 56,0794 руб.
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Промпроизводство в РФ в марте выросло на 0,8%
В марте промпроизводство в России выросло на 0,8% после падения на 2,7% в феврале, отмечает Росстат. Рост показателя оказался в 2 раза меньше прогнозов аналитиков. За квартал промпроизводство подросло на 0,1%
 
Треть россиян ожидают стабилизации уже в этом году
Доля россиян, которые в ближайшем будущем ожидают стабилизации в экономике, в марте выросла до 32,4%. Об этом свидетельствуют данные опроса РАНХиГС, с которым ознакомились "Известия". В марте 2015-го в нее верило всего 24% респондентов, весной...
 
Рецепт решения проблем здравоохранения и образования от ЦСР
В XXI в. перспективы экономики зависят от человеческого капитала: образование, формирующее этот капитал, и здравоохранение, предотвращающее его потери, к 2024 г. станут одними из главных драйверов роста экономики России, говорится в материалах...
 
Россияне смогут прописываться на своих дачах
Россияне скоро смогут без особых проблем прописываться на своих дачах. Такую возможность открывает готовящийся ко второму чтению в Госдуме законопроект о садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве, разработанный Минэкономразвития, пишет...
 
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24 апреля 2017 года 12:54

ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 апреля в размере 56,0794 руб.

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24 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 апреля, составляет 56,0794 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,13 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
24 апреля 2017 года 18:36
В Сибири хотят создать мощный научный, промышленный и экономический центр
Русское географическое общество создаст научный, промышленный и экономический центр в Сибири, сообщил президент РГО Сергей Шойгу.

"Говоря о планах 2017 года, отмечу проект по формированию в Сибири мощного научного, промышленного и экономического центра. Считаем, что...    читать дальше
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24 апреля 2017 года 18:27
Максимальные ставки по вкладам в банках топ-10 выросли во 2-й декаде апреля до 7,94%
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по рублевым вкладам (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, во 2-й декаде апреля 2017 года выросло на...    читать дальше
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24 апреля 2017 года 18:24
Россельхозбанк выкупил по оферте 25,7% облигаций 18-й серии на 1,3 млрд рублей
Россельхозбанк (РСХБ) в рамках оферты приобрел 1 млн 286,23 тыс. облигаций 18-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации.

Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 25,7% бондов данной...    читать дальше
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24 апреля 2017 года 18:19
Путин: иностранцам можно было бы предложить работать в России гидами
Президент России Владимир Путин считает, что можно было бы либерализовать вопросы ограничений на привлечение иностранцев к работе гидами в стране.

"Это если речь идет о защите рынка труда. Я не думаю, что здесь такой сложный рынок труда, чтобы (...) нельзя было...    читать дальше
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24 апреля 2017 года 18:10
"Черкизово" намерено более чем на 20% увеличить сбор зерна в этом году
Группа "Черкизово" планирует в этом году увеличить сбор зерна более чем на 20% по сравнению с прошлым годом.

"При благоприятных условиях в 2017 году планируется увеличить валовой сбор зерновых и зернобобовых культур более чем на 20%, до 562 тыс. тонн", - говорится в...    читать дальше
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24 апреля 2017 года 18:09
Альфа-банк 25 апреля - 10 мая проведет сбор заявок на структурные облигации на 5 млрд рублей
Альфа-банк с 25 апреля с 11:00 по 17:00 МСК 10 мая проведет сбор заявок на структурные биржевые облигации серии БО-19 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Техническое размещение бумаг запланировано на 12 мая.

Срок обращения бумаг - 15 лет, номинал...    читать дальше
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24 апреля 2017 года 17:59
Спрос на отдых в Крыму снижается - АТОР
В этом году спрос на отдых в Крыму снижается из-за возвращения на туристический рынок Турции, конкуренции с Краснодарским краем, а также цен, превышающих ожидания туристов, рассказали эксперты Ассоциации туроператоров России, мнение которых приводит АТОР.

По данным...    читать дальше
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24 апреля 2017 года 17:56
Группа ЛСР установила ставку 1-го купона облигаций на 5 млрд рублей в размере 9,65%
ПАО "Группа ЛСР" ставку 1-го купона биржевых облигаций серии 001P-02 объемом 5 млрд рублей на уровне 9,65% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Ставки 2-20-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Сбор заявок на бумаги проходил 24 апреля с 11:00 МСК до...    читать дальше
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24 апреля 2017 года 17:49
Следствие выявило еще один эпизод преступной деятельности предправления "Татфондбанка"
Следственные органы возбудили еще одно уголовное дело в отношении председателя правления Татфондбанка, депутата Госсовета Татарстана Роберта Мусина.

На сайте СКР сообщается, что в ходе расследования дела в отношении Р.Мусина, возбужденного по ч.4 ст.159 УК РФ...    читать дальше
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24 апреля 2017 года 17:39
S&P повысило рейтинг "Русгидро", прогноз - позитивный
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings повысило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг ПАО "РусГидро" до "ВВ+" с "ВВ".

Прогноз рейтинга оставлен "позитивным", говорится в сообщении агентства.

Кроме того, краткосрочный...    читать дальше
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24 апреля 2017 года 17:36
"Концессии водоснабжения" завершили размещение бондов 4-й серии на 1,1 млрд рублей
ООО "Концессии водоснабжения" (Волгоград) завершило размещение облигаций 4-й серии объемом 1,1 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Первоначально компания планировала размещение данных бондов 4 апреля, но позже неоднократно переносила срок...    читать дальше
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24 апреля 2017 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 55,9399 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3017 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 55,9399 руб.

Минимальный курс доллара США составил 55,705 руб.,...    читать дальше
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24 апреля 2017 года 17:25
"Промсвязькапитал" установил ставку 3-го купона облигаций 1-й серии в размере 11,75%
АО "Промсвязькапитал" (головная компания группы "Промсвязькапитал") установило ставку 3-го купона облигаций 1-й серии в размере 11,75% годовых, говорится в сообщении компании.

Размер выплаты по купону составит 58,59 рубля на одну ценную бумагу номинальной стоимостью 1...    читать дальше
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24 апреля 2017 года 17:24
Пять европейских компаний примут участие в финансировании "Северного потока 2"
Nord Stream 2 AG подписала с Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall соглашения о финансировании проекта газопровода "Северный поток 2", сообщает пресс-служба "Газпрома".

"Пять европейских компаний обязуются предоставить долгосрочное финансирование в объеме 50% от общей...    читать дальше
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24 апреля 2017 года 17:16
S&P подтвердило рейтинги "Магнита" со "стабильным" прогнозом
Служба кредитных рейтингов S&P Global Ratings подтвердила долгосрочные корпоративные рейтинги ПАО "Магнит" в иностранной и национальной валютах на уровне "BB+". Как говорится в сообщении агентств, прогноз рейтингов - "стабильный".

Подтверждение рейтингов отражает...    читать дальше
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24 апреля 2017 года 17:08
В РФ долговая нагрузка заемщиков-физлиц выросла за полгода на 2,5 п.п. - расчеты НБКИ
Среднее значение долговой нагрузки (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу, или payment to income - PTI) российских заемщиков на 1 апреля 2017 года составило 25,18%, увеличившись на 2,47 процентного пункта (п.п.) по сравнению с нагрузкой на начало...    читать дальше
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